شركة الريبل تستعد للتوسع الدولي لمنتجها xRapid

في الآونة الأخيرة، بدأت بعض البنوك بإدراك امكانيات تقنية الريبل في مسألة حلول الدفع المبتكرة. تشير التقارير إلى أن حل الدفع يمكن أن يجعل تحويل الأموال دولياً أكثر سهولة.

ويؤكد “جينجر بيكر” نائب الرئيس الأول للريبل (Ripple) هذا الأمر خلال حدث “اسألني أي شيء AMA”. يقول إن الريبل لديها خطط كبيرة للتوسع العالمي عبر منتجها xRapid.

ومع ذلك، فإن منتج الريبل “xRapid” نشطة بالفعل في بعض البلدان مثل المكسيك والفلبين وما إلى ذلك. ومن المثير للاهتمام أن استجابات العملاء مثيرة للإعجاب وإيجابية في هذين البلدين. في الواقع، إنه يشير إلى احتمال كبير أن يحدث نفس الشيء في بلدان أخرى أيضًا.

عملة التحويل الرئيسية التي يستخدمها xRapid هي عملة (XRP) الرقمية للمعاملات الدولية. لإنجاحها، تأتي الريبل في شراكة مع العديد من منصات تداول العملات الرقمية والبنوك أيضًا. ومع ذلك، تتوفر الخدمة في بعض البلدان حيث يتم استخدام نظام الريبل.

على سبيل المثال، يمكن للمرسل بدء معاملة باستخدام عملة نقدية. بينما يتم تحويل العملة إلى رمز الريبل الرقمي (XRP) يمكن للمرسل تحويلها إلى المنصة التالية. ولكن، سيتطلب ذلك تبادلًا في بلد المستلم. بعد ذلك، تأتي المسؤولية على المنصة الأخرى. بعد ذلك، يتم تحويل رمز (XRP) إلى عملة نقدية في البلد الآخر لتحويله إلى حساب الوجهة “المستلم”.

من المستغرب أن يحدث النقل في غضون ثوانٍ قليلة. باختصار، سبب استخدام حل الدفع الذي يتضمن عملة الريبل (XRP) هو تحسين السيولة. كما أنه يقلل من دفع تكاليف المعاملات. ربما هذه هي الفائدة الكبيرة لهذه التكنولوجيا.

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يوفر الريبل ضمانًا للسيولة باستخدام xRapid. نظرًا لأن العملية سريعة جدًا فلا يمكن لتقلبات الأسعار التأثير عليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن العوامل الخارجية الأخرى أيضا لا تؤثر عليه. ومن المثير للاهتمام، أن تكاليف المعاملات أقل بكثير مقارنة بالطرق الأخرى. على سبيل المثال، سعر المؤسسات المالية مثل البنوك أعلى مما يقدمه منتج الريبل. نسبيا، تستخدم البنوك منهجيات معالجة المعاملات التقليدية التي تستغرق بعض الوقت.

كبير استراتيجيي السوق في الريبل، “كوري جونسون” يتعلق بهذه الاستراتيجية. يقول في مقابلة إنهم يتوقعون بدء التشغيل وسيكون التخصص كبيرًا. ويضيف أنه بعد تغير الوقت، تحصل أقدم الأشياء على أقصى قدر من الجر. ذكر “جونسون” أيضًا أن العميل لديه فرصة للنظر في التكنولوجيا والتعود عليها.

ككل، تعتبر الريبل واحدة من أكثر الشركات نشاطًا في مجال البلوكشين. إنها ناجحة في بذل الجهود للعمل مع السلطات التنظيمية. باختصار، إنه يضمن الامتثال للسياسات التنظيمية.

يتحقق الريبل باستمرار من الهيئات التنظيمية للتواصل معهم في مختلف البلدان. يفعل ذلك قبل توقيع شراكة مع المؤسسات والتبادلات المختلفة ؛ نتيجة لذلك، فإن الريبل استباقي في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. كما ينتشر لتقديم منتجه xRapid في بلدان مختلفة.

حسب واقع الأمر، تُعد عملة الريبل (XRP) ثالث أكبر عملة رقمية في العالم. تظهر الأخبار الأخيرة أنه قد يحصل على اعتماد أوسع بعد الإعلان عن استراتيجياتها. تخطط الريبل لدفع منتجها “xRapid” لاعتماده وتبنيه على مستوى واسع.