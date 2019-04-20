McAfee يرتكب خطأ فادح مجددا

كشف موقع CNN المخطط الإحتيالي الذي يشتمل التعدين السحابي والعمة الرقمية B2G ، وهي عملة رقمية يمكن للمستخدمين الحصول عليها خلال عملية التعدين ، وقد كان هذا المخطط يحتال على العديد من الأشخاص ، وقد اتخذت ولاية نيو جيرسي موقفا ضده وحظرت الترويج للعملة رسميًا ، وقد كانت أول حالة إستخدام لـ B2G كطريقة لتجنب الدفع للمعدنين بواسطة عملة البيتكوين ، وذلك من خلال العديد من حيل التعدين السحابي DragonMining والتابعة لها .

في وقت إطلاق عملة B2G تم إدراجها في ثلاث منصات غير معروفة أحداها كانت منصة Exrates ، والتي قالت المصادر إنها المنصة الوحيدة التي يمكنك استخدامها حقًا ، فقد عرضت أسعارًا أقل بكثير مما كنت تدفع له، وعلى سبيل المثال قد تتلقى “1500 دولار” في B2G ، لكنك لن تكون قادرًا على صرفها مقابل أي شيء.

يتم إدراج عملة B2G الآن في حوالي عشرة أزواج مختلفة في العديد من الأسواق الصغيرة ، إنه يتداول الآن في حوالي 0.30 دولار في وقت كتابة هذا المقال .

الغريب في الأمر أن John McAfee والذي يدعي أنه يعرف شخصية ساتوشي ناكاموتو يروج لشراء هذه العملة قائلا أن الوقت لم يفت بعد للشراء، و قد تم إبلاغ McAfee من قبل مراسل CNN بالنتائج السابقة والاحتيالية لعملة B2G على آمل أن يحذف التغريدة أو ينشر بعض المعلومات الجديده إلا أنه لم يغرّد حتى الآن.

لايزال من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان يتم إستخدام عملة B2G من قبل نفس الأشخاص الذين أطلقوا مختلف عمليات الإحتيال في مجال التعدين السحابي ، ولكن لا يزال أمر عملة B2G أمر مشبوة فيه.

ما نعرفه حق المعرفه هو أن العديد من المحتالين أرادوا إستخدام عملة B2G لأن لديهم الكثير من المخططات السيئة و لكن بالطبع ، لم يكن لديهم BTC للدفع المعدنين مقابل عقود العمل .

لم تكن عملة B2G معروفة للكثيرين إلا بعد أن تم الترويج لها من قبل الممثل Seagal ، ومن غير الواضح حتى الآن إذا كان قد علم الناس باجراءات ولاية نيو جيرسي ، ومخاطر إستخدام و الإستثمار في هذه العملة الرقمية أم لا .

حققت B2G حجم أقل بقليل من 1 مليون دولار في 24 ساعة قبل وقت عرض هذا التقرير، والحقيقة هي أن كل هذا يمكن أن يكون من ترويج McAfee نفسه.

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في وقت سابق قامت منصة HitBTC بحذف عملة B2G بعد تحديد أن درجة التجزئة المنخفضة جعلت منه مخاطرة أمنية.

اليوم ، ربما كنتيجة لإرتفاع الأسعار ، فإن التجزئة أفضل ، 500 جيجا هيرتز في الثانية، لا يزال لا شيء على الإطلاق ، مقارنة بالشبكات الأخرى يمكن لعدد قليل من المعدنين من مكان ما مثل Ethereum Classic الإنتقال بسرعة إلى B2G والتحكم الكامل في الشبكة ، وهو خطر آخر في اللعب بإستخدام العملات الرقمية الأقل شعبية.

نأمل أن يدرك السيد McAfee خطأ الترويج لشيء مثل عملة B2G بعد أن ارتبطت على نطاق واسع بالإحتيال والنشاط الإجرامي.

المصدر : ccn.com

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