كيفية شراء ريبل Ripple و تداول XRP والاستثمار فيه، فبعد أن شرحنا في الجزء الأول من هذه المقالة ما هو ريبل Ripple ، سوف نتطرق في هذا الجزء إلى كيفية شراء ريبل Ripple و الإ ستثمار فيه.

كيفية شراء ريبل Ripple و تداول XRP والاستثمار فيه

شراء الريبل Ripple لديه نفس المبادئ مثل شراء أي عملة مشفرة أخرى. باستثناء،أنه لديك خيارات أقل. أولا يجب أن تجد محفظة Wallet، ثم العثور على الطريقة الأكثر ملاءمة لشرائها. إليك ما عليك القيام به بالضبط :

الخطوة 1 – الحصول على محفظة الريبل (XRP wallet)

كما هو الحال مع أي عملة مشفرة أخرى ، يجب عليك أولا الحصول على محفظة. ثم التأكد من تخزين المفتاح الخاص بك في مكان آمن .

العثور على محفظة تدعم الريبل Ripple ليست سهلة كما العثور على محفظة لبيتكوين. هناك عدد قليل فقط من المحافظ التي تمكنك من تخزين الريبل .

الطريقة الأكثر أمانا لتخزين XRP هي على أجهزة المحافظ الإلكترونية (hardware wallet) . مثل ليدجر نانو Ledger Nano S الموثوقة الوحيدة التي تدعم الريبل Ripple التي تم إصدارها في سبتمبر 2017. و تدعم أيضا البيتكوين، إثريوم والعديد من العملات المشفرةالأخرى.

إذا كنت تريد محفظة رقمية، فإن أفضل خيار سيكون ريبيكس Rippex التي يمكن تثبيتها على ماك، واليندوز ولينكس. حاليا، لا توجد أي محافظ للمحمول mobile wallets التي تدعم الريبل . ولكن مع نمو الشبكات بسرعة، فمن المرجح أن يتم تطويرها قريبا.

الخطوة 2 – العثور على منصة لتبادل الريبل .

هناك عدة طرق لشراء الريبل كوانXRP واختيارك للمنصة يعتمد على طريقة الدفع المفضلة لديك .

شراء الريبل كوان XRP بالعملة الورقية :



لعل الطريقة الأكثر شعبية لشراء الريبل كوانXRP هو شراء مباشرة من منصات التبادل عن طريق التحويل المصرفي أو بطاقة مصرفية. بعد ذلك، يمكنك نقل الريبل كوانXRP إلى محفظتك. حاليا، يمكنك الاختيار بين المنصات التالية :

– منصة Binance لشراء الريبل ببطاقتك المصرفية او بعملة مشفرة اخرى كالبيتكوين.

– Bitstamp -بالتحويل المصرفي. أو تحويله مقابل البيتكوين

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– GateHub – بالتحويل المصرفي . 15 $ رسوم للتحويلات الدولية.

شراء الريبل كوان XRP باليتكوين

إذا وجدت الأولى مكلفة نوعا ما ، إذن يمكنك شراء الريبل كوان XRP بتداوله مقابل البيتكوين ،حيث تعتبر الطريقة اللأرخص ، هذه الطريقة تمكننا الاختيار بين عدة منصات التي تقبل تداولا الريبل كوانXRP و لا تقبل شرائه مباشرة ، نذكر منها المنصات التالية :

الخطوة 3 – سحب الريبل كوان XRP الخاص بك إلى محفظتك

إذا كنت مهتما بالعملة المشفرة لفترة من الوقت، إذن انت تعلم أن ترك العملات الخاصة بك في منصات التداول ليست فكرة جيدة. و غير أمنة ،نوعا ما.

لذا فإن الخطوة الأخيرة هي سحب الريبل كوان XRP الخاص بك إلى محفظتك. بمجرد الحصول على تأكيد، هذا كل شيء. تصبح رسميا تملك الريبل كوان XRP !

كيفية الاستثمار في ريبل Ripple

إذا كنت ترغب في الاستثمار في شبكة الريبل ،فإن هذه الخاصية متاحة فقط للبنوك ، أي لا يمكن للأفراد الاستثمار في شبكة الريبل . لكن يمكنك الاستثمار في الريبل كوان XRP .

في الوقت الحاضر، الريبل لديها ثالث أكبر قيمة سوقية وراء بيتكوين و إثريوم. وبفضل اعتماده من طرف البنوك والمضاربة، إرتفعت قيمة الريبل من عام 2017، من 0.01 دولار إلى ما يقرب 0.35 دولار حاليا.

يحاول الريبل تحويل عملته الريبل كوان XRP إلى عملة احتياط عالمية. وبالتالي، كلما تم تداول العملة ،تزداد قيمته السوقية بسبب الطلب المتزايد، كما هو الحال مع العملات الورقية .

بما أن قيمة الريبل كوان XRP بدأت في الزيادة، فإنها فرصة ذهبية للاستثمار فيه .بغض النظر عما ستصل قيمته في نهاية المطاف، فإن الاستثمار الصغير الآن لن يؤدي إلى خسارة كبيرة. و يمكن الاستثمار الصغير فيه حاليا أن يؤدي إلى نتائج جيدة.

يمكن متابعة هذا الشرح للاستثمار و تداول XRP عبر منصة Binance.