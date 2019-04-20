في حلقة جديدة… كريغ رايت يرفع دعوى قضائية على مؤسس الإيثيريوم

ربما تعرف بالفعل ما يحدث مع “كريج رايت”.

يبدو أن ساحة الكريبتو بأكملها اكتفت من تكهناته، وبدأت منصات تداول العملات الرقمية الكبرى مثل منصة بينانس في إلغاء إدراج عملته الرقمية “BSV” بيتكوين إس في.

تتضمن أحدث خطوات رايت إرسال إشعارات قانونية إلى مؤسس الايثيريوم “فيتاليك بوترين” والمدون “بيتر ماكورماك”، وفقا لمجلة Investinblockchain الإلكترونية.

هددهم الرجل بدعاوى قضائية بتهمة التشهير. ورد “رايت” تحدث أيضا إلى بلومبرج عن أفكاره.

يأتي ذلك بعد قراره بمنح مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يتوصل إلى شخصية “Hodlonaut” وهو مستخدم على تويتر الذي دعاه ايضًا بالكذاب وأكثر من ذلك بل وصفه “رايت” بأنه “مريض عقليًا”.

ذكرت المجلة الإلكترونية المذكورة أعلاه أن “بوترين” قال إن “رايت” لديه الحق في التعبير عن رأيه، ولكن من المهم أيضًا أن نفهم أن الآخرين لديهم أيضًا “الحق في الضحك على غبائه”.

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لم يرد مؤسّس الايثيريوم على الرسالة أو على طلب موقع “بلومبرج” للحصول على تعليق.

من ناحية أخرى، قال “ماكورماك” إن لديه العديد من المحامين الذين سيساعدونه على أساس مجاني.

“أنا أسعى بشكل أساسي للأشخاص الذين لديهم سلطة متصورة في صناعة الكريبتو حتى فيتاليك بوتيرين وبيتر ماكورماك. لقد تم إرسال خطاب افتتاحي يحدد الحالة بالفعل. هذا سوف يعطيني فرصة لإثبات بيانات اعتمادي أمام قاضٍ بدلاً من أن أحكم عليها من خلال تويتر”.

وعد مؤسس برنامج مكافحة الفيروسات (McAfee) المتابعين مؤخرًا بأنه سيكشف أخيرًا عن هوية الشخص الذي ابتكر الابتكار المسمى “البيتكوين”.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة بينانس قبل بضعة أيام، أنه إذا لم يتوقف “رايت” فسوف يقوم بحذف عملة بيتكوين إس في (BSV).

وقد اتخذ “تشانجبينج تشاو” الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس القرار الصحيح وحذف Bitcoin SV ورمزها (BSV) الناتج من انقسام للبيتكوين كاش. كما فعلت العديد من منصات التداول الشيء نفسه.