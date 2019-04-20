سوق العملات المشفرة يقترب لاعلى مستوى في 2019 و عملة BNB في صعود مستمر اما البيتكوين كاش فيبحث عن مشترون لتغطية الخسائر الاخيرة.

سوق العملات المشفرة يسير ببطء وثبات مع بداية عطلة نهاية أسبوع. عادت القيمة السوقية الإجمالية إلى أكثر من 180 مليار دولار مرة أخرى حيث تقترب من أعلى مستوى لها لعام 2019. إن الاختراق فوق مستوى المقاومة للعملات المشفرة الرئيسية سيرسل الحد الأقصى إلى 200 مليار دولار بسرعة كبيرة ويمكن أن يأتي في اليوم أو اليومين المقبلين.

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.5 ٪ منذ نفس الوقت في أمس حيث وصل إلى أعلى سعر له على مدار الـ 24 ساعة الماضية عند 5330 دولار. تشير جميع الإشارات إلى أن BTC ستعيد اختبار أعلى مستوى لها في 2019 عند 5400 دولار والمحللون واثقون من أن المقاومة هنا ستنهار قريبًا.

ارتفع سعر Ethereum بمقدار مماثل حيث يعود إلى 175 دولارًا. يعكس مخطط ETH صورة Bitcoin ، لكن لا يبدو أن لديه نفس مستوى التداول الذي يقوده. حقق Ethereum أكثر من 5 ٪ منذ نهاية الأسبوع الماضي ولكن المكاسب كانت بطيئة.

عملة BNB في صعود مستمر

العملات المشفرة العشرة الأوائل جميعهم في المنطقة الخضراء خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم ولكن عملة Binance تحقق ارباحا أخرى ليومها الثالث على التوالي. وصلت عملة BNB إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 25.52 دولارًا مع بدء تداول شبكة Binance Chain الرئيسية ويبدأ العد التنازلي لرمز التبديل. قام عملاق التشفير باستعراض عضلاته مؤخرًا ويبدو أنه قوة لا يمكن وقفها في الوقت الحالي. منذ بداية العام حقق عملة BNB ملحمة 300 ٪.

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ارتفع Bitcoin Cash بنسبة 3.5٪ حيث ارتفع فوق 307 دولارات ، لكن الباقي قام فقط بحركات هامشية على مدار الـ 24 ساعة الماضية. في العشرين الأوائل ، لا يحدث الكثير ، لكن Monero حقق أقصى استفادة حيث وصل إلى 70 دولارًا.

العملات البديلة مثل رمز RVN التي تم ضخ فيها اكثر من 16 ٪ مع ارتفاع حجم التداول اليومي إلى 45 مليون دولار. لا يبدو أن هناك أي سبيب وراء ذلك الارتفاع المفاجئ بشكل أساسي ، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم تفريغها كسيولة غدًا. كما بدأت Waltonchain في الوقت الحالي بتحقيق مكاسب بنسبة 13٪ وإينجن كوين قريبة من إضافة 12٪ اليوم. و في اسفل القائمة التي يغطيعا اللون الاحمر هي عملة Bitcoin Gold بحيق انخفض سعرها بنسبة 3.5٪.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حتي الان 181 مليار دولار بعد إضافة 3 مليارات دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية. التقدم بطيء ومستقر والأسواق عادت إلى أعلى مستوياتها في 2019. حجم التداول اليومي لا يزال في حالة جيدة عند 44 مليار دولار ولكن هيمنة بيتكوين قد انخفضت مرة أخرى إلى أقل من 52 في المئة. منذ نفس الوقت في الأسبوع الماضي ، حققت أسواق العملات المشفرة 4 في المائة ، وهي الآن أقل من 5 مليارات دولار عن أعلى مستوى لها في العام.