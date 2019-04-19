شركات عالمية ضخمة تستخدم بلوكشين الايثيريوم في أعمالها

يظهر مقال جديد نشرته فوربس (Forbes) أن أكثر من 50٪ من الشركات العالمية تستخدم بلوكشين الايثيريوم، بما في ذلك العديد من شركات التكنولوجيا البارزة.

قائمة الشركات تشمل Amazon و Overstock و BNP Paribas و UBS و Metlife و Coinbase و Google و Microsoft و Comcast و Foxconn و Intel و Samsung – وهي قائمة رائعة للقائمة الكاملة والتي لم يتم الكشف عنها بالكامل.

تركز القائمة، التي أعدها فريق من الكتاب والمحررين في فوربس (Forbes)، على الشركات التي لها عمليات ومكاتب في الولايات المتحدة فقط.

قال كاتب مجلة فوربس “Michael Del Castillo” في المقال، الذي ينظر إلى أكبر شركات التي تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار بالإضافة إلى بلوكشين الشركات، وأضاف أن التطورات التقنية الأساسية تنمو بسرعة – وخاصة مع الكيانات المنشأة التي نتطلع إلى الاستفادة من نقاط القوة في تكنولوجيا البلوكشين.

وبدلاً من أن يتم التركيز على الشركات الناشئة الممولة من عروض العملات الأولية (ICO) فإن الشركات العالمية تتبنى التكنولوجيا التي تقوم عليها العملات المشفرة مثل شبكة الايثيريوم لأنهم يريدون تسريع العمليات التجارية، وزيادة الشفافية، وربما توفير مليارات الدولارات.

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وفقًا لشركة International Data Corp، من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الشركات والحكومة على البلوكشين إلى 2.9 مليار دولار في عام 2019، بزيادة قدرها 89٪ مقارنة بالعام السابق، ويبلغ 12.4 مليار دولار بحلول عام 2022. عندما قامت PwC باستطلاع العام الماضي، قال أن 84٪ من شركاتهم تشارك مع البلوكشين.

تقوم 32 من 50 شركة تم الكشف عنها ببناء تطبيقات لامركزية (Dapps) على شبكة الايثيريوم أو المنصات المشتقة منه، بينما تستخدم 24 من الشركات المذكورة أيضًا سلسلة “بلوكشين الايثيريوم”.

مصلحة الإيثيريوم عالية

نشرت شركة تكنولوجيا البرمجيات القائمة على “الايثيريوم” شركة “ConsenSys” نفسها ومؤسسها – والمؤسس المشارك للإيثيريوم – “جوزيف لوبين” الذي حضر إلى مؤتمر Deconomy وتحدثوا بإسهاب عن آفاق بلوكشين الايثيريوم وحلولها، ويبدو أن قناعاته تدعمها البيانات في تقرير مجلة “فوربس”.

أصدرت شركة الخدمات المهنية إرنست & يونغ “Ernst and Young” أيضًا أداة جديدة للعملاء من الشركات تعمل على سلسلة الايثيريوم، مع التركيز على المعاملات الخاصة.