أصعب جهة تنظيمية حيال البيتكوين قد تكون آخر أمل Bakkt

واجه مشروع البيتكوين رفيع المستوى Bakkt صدًّا كبيرًا من CFTC بسبب مخاوف أساسية حول كيفية تخزين أصول العملات الرقمية و رداً على ذلك تسعى Bakkt للحصول على BitLicense وإدارة الوصاية على العملات الرقمية بنفسها.

لسوء الحظ بالنسبة لـ ICE و شركائها يمكن أن تستغرق BitLicenses سنوات للحصول عليها.

كما ذكرنا سابقا انتظرت Bitstamp أكثر من ثلاث سنوات لتلقي BitLicense و الذي يمنح الشركات العاملة في المجال الرقمي إذنًا للعمل في ولاية نيويورك و تتحكم دائرة الخدمات المالية في الولاية في سرعة إصدار BitLicenses ،و لكن تم إصدار أقل من 20 إصدارًا حتى الآن و قدمت حوالي 24 شركة طلبات بعد الإعلان عن BitLicense في عام 2015 و لم تتلق جميعها ردودًا حتى الآن و تقدمت المزيد من الطلبات منذ ذلك الحين الا أن الوقت المستغرق للموافقة أو الرفض لا يزال مجهولا.

بالطبع قد يساعد كونك مالك بورصة نيويورك للأوراق المالية Intercontinental Exchange في إختراق الشريط الأحمر والوصول إلى مقدمة الطابور و لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها شركة قدمت طلبها أخيرا من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية قبل أي شخص آخر.

أول “بنك بيتكوين” في العالم itBit تحصل على ترخيص مصرفي بينما كان الجميع ينتظرون الحصول على BitLicenses. ثم في وقت لاحق تحصل على BitLicense كذلك.

و دفعت المناورة ثمارها حيث كانت لفترة من الوقت واحدة من الكيانات القليلة التي لديها الحق القانوني في ممارسة الأعمال التجارية في مجال البيتكوين في نيويورك و تعمل ItBit تحت علامة Paxos التجارية و هي نفس الشركة التي تصدر Paxos Standard.

سوف تقدم Bakkt نهجا متعدد الأوجه لنشر تبني البيتكوين و من ناحية ، فإن عقودهم المستقبلية ستدفع في شكل BTC و سيكون هذا خروجًا عن العروض المستقبلية الحالية التي يتم تسويتها نقدًا و لديهم العديد من الشركات بما في ذلك شركة ستاربكس للحلول الموجهة للبيع بالتجزئة.

مرة أخرى ، فإن الحصول على BitLicense ليس عملية سريعة إذ ليس من الواضح سبب اعتقاد ICE أن هذا المسار سيكون أسرع من إنتظار موافقة من CFTC.

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قد تكون BitLicense هي أسرع طريقة للحصول على نتائج عملية لصالح Bakkt

ومع ذلك ستحتاج الشركة على أي حال إلى BitLicense لتشغيل خدماتها في نيويورك و متطلبات BitLicense واسعة لكنها تحد أيضًا من أنواع العملات الرقمية التي قد تقدمها الشركة ووفقًا لـ Bloomberg تعترف CFTC بتراخيص الولاية و بالتالي فإن التفكير هو أنها يمكن أن تمر بعملية إعتماد ذاتي لتوفير العقود المستقبلية إذا اشترت BitLicense.

لقد استغرقت العملية وقتًا أطول بكثير مما توقعته ICE و خططت الشركة مبدئيًا لإطلاق عروضها المستقبلية الأولى للعملات الرقمية بحلول شهر نوفمبر الماضي لكنها تستمر في مواجهة الكثير من الصعوبات و التأخير.

يعد تنظيم عملة البيتكوين مرهقًا في جميع المجالات حيث يتأخر عمل Bitcoin ETF بإستمرار بسبب المخاوف من تزوير بيانات السوق و اعتمد أحدث تطبيق على 5٪ فقط من إجمالي حجم التقارير على أمل أنه من خلال تجاهل الحجم المزيف المحتمل أو المعروف يمكن للحكومة أن تثق في مشغل ETF ليعكس بيانات السوق بدقة.

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المصدر : www.ccn.com

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