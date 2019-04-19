الهند تتجاهل تنظيم قطاع العملات الرقمية مرة أخرى

نشر بنك الإحتياطي الهندي ، وهو مؤسسة مصرفية مركزية في الهند والتي تتحكم في إصدار وتوريد الروبية الهندية ، وثيقته الرسمية حول مسودة إطار تنظيم صندوق التكنولوجيا المالية Sandbox “والتي تسمى مسودة إطار التمكين التنظيمي”.

واستبعد المستند بشكل واضح أصول العملات الرقمية مثل البيتكوين ، مما يدل على عدم وجود نية لتنظيم سوق العملات الرقمية في الهند .

“Sandbox” أو البيئة التنظيمية وهي واحدة من أكثر الكلمات شيوعًا في عالم التكنولوجيا المالية ، يشير المصطلح إلى آلية لتطوير اللوائح التي تواكب وتيرة الابتكارات السريعة.

“قد لا تكون المشاريع مناسبة لـ RS (صندوق البيئة التنظيمي ) إذا كانت الخدمة المالية المقترحة مماثلة لتلك التي يتم تقديمها بالفعل في الهند إلا إذا كان المتقدمين ذو قدرة على إثبات أن التكنولوجيا مختلفة ويتم تطبيقها بشكل مربح أو تقنية يتم تطبيقها بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، و فيما يلي قائمة بالمشاريع أو المنتجات التي لن يتم قبولها في الإختبار ومن ضمنها العملات الرقمية والتداول و الإستثمار فيها وعروض العملة الأولية ICOs.

يستبعد المشروع التنظيمي أساسًا الشركات ذات الصلة بالعملات الرقمية وعمليات تبادل البيتكوين من سوق التكنولوجيا المالية ، والتي عبرت حكومة الهند عن عزمها على دعمها.

الموقف الحالي للهند بشأن تنظيم البيتكوين و العملات الرقمية ككل غير متوقع بالنظر إلى أن العديد من الحكومات الكبرى في آسيا بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج وغيرها قد اتبعت نهج التنظيم في ما يخص هذا المجال .

وقد منع البنك المركزي الهندي البنوك المحلية من العمل مع منصات تبادل العملة الرقمية ، مما أدى إلى القضاء على تداول الأوراق المالية في السوق المحلية.

لقد تركت سياسة البنك الإحتياطي الهندي “RBI” الغالبية العظمى من منصات العملات الرقمية في الهند في حالة من الفوضى ، ومعظم الكيانات المشاركة فيها أيضا وقد اضطرتها إلى إيقاف خدماتهم أو الخروج من سوق العملة الرقمية في الهند.

قام عدد كبير نسبيًا من الحكومات في آسيا بتنظيم سوق العملات الرقمية لمنع غسل الأموال ووضع حد للمضاربة لحماية المستثمرين.

كوريا الجنوبية ، على سبيل المثال ، كانت مترددة في تطبيق لوائح العملة الرقمية لإطار زمني ممتد لأن الحكومة تخشى أن يؤدي إدخال الأطر التنظيمية إلى دفع المستثمرين لقبول سوق العملة الرقمية كقطاع معترف به ومُنظم وشرعي.

في نهاية المطاف ، إنتهى الأمر بسلطات كوريا الجنوبية وبلدان أخرى مثل اليابان إلى تنظيم سوق العملات الرقمية للتأكد من أن المستثمرين يمكنهم الإستثمار في بيئة آمنة حيث تكون المنصات مرخصة وحامية لأموال المستخدمين ولتمكين السوق من العمل بطريقة شفافة.

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من الصعب منع غسل الأموال و إستخدام العملات العملات في سوق غير خاضعة للتنظيم أكثر من السوق الخاضعة لإشراف صارم لأن معظم العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين ليست مجهولة بطبيعتها.

لازال من غير الواضح لماذا تتخذ الهند مثل هذا الموقف الصعب على العملات الرقمية ، ويوضح استبعاد البنك RBI العملات الرقمية من إطار عمل الصندوق الرقابي التنظيمي بوضوح عدم وجود نية من السلطات في الهند للإعتراف بالعملات الرقمية كفئة أصول ونظام دفع.

ربما ينظر للبنك المركزي العملات الرقمية تهديدًا لأنها تتيح للمستخدمين بدء معاملات نظير إلى نظير والتحايل على الخدمات التي تقدمها البنوك وبالتالي تفقد البنوك سيطرتها وهيمنتها على الشعب.

ومع ذلك في يناير / كانون الثاني قال مجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة حكومية دولية تضم حكومة الهند ، إن العملات الرقمية مثل البيتكوين لا تشكل تهديدًا للنظام المالي العالمي.

في ذلك الوقت ، أخبر Nischal Shetty ، الرئيس التنفيذي لشركة WazirX ، وهي بورصة هندية للعملات الرقمية ، أن الهند على الأرجح لا ترى العملات الرقمية كأولوية وكفئة أصول وقد لا تحتاج إلى تنظيم في المدى القريب.

“في بعض الأحيان ، لا علاقة لرفض التنظيم بالأخبار السيئة. ربما يعني ذلك أن حكومة الهند لا ترى العملات الرقمية مسألة مثيرة للقلق الفوري ، أو شيء يحتاج إلى التنظيم على الفور. ، وهذا يعني على الأقل أن المخاوف من فرض حظر على العملات الرقمية ليست وشيكة “

تتمثل مشكلة نهج بنك RBI في أنه في حالة قيام حكومة الهند بتنظيم العملات الرقمية في المستقبل ، والذي لا يزال غير مؤكد خاصة بعد إصدار RBI لمسودة إطار العمل التنظيمي ، فسيكون من الصعب بالنسبة لسوق العملات الرقمية المحلي استعادة وإعادة إنشاء البنية التحتية التي كانت موجودة من قبل.

المصدر : www.ccn.com

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