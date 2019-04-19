ثور العملات المشفرة التالي سيكون الاقوى

أصبحت معنويات السوق العامة حول ثور العملات المشفرة أكثر إيجابية الآن مما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي. كان التراجع متوقعًا ، لكن عددًا قليلًا جدًا في الصناعة توقع أن ينخفض السوق الاخير إلى ذلك الحد الكبير و التي تم فيها القضاء على جميع المكاسب تقريبًا. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة يبدوا في القاع ، الا ان التجار والمحللون والمالكون والمستثمرون بدأوا في البحث عن الاتجاه الصعودي الكبير التالي و الذي قد يكون وحشًا في الاسعار.

مرة أخرى في أوائل عام 2017 ، كان عدد قليل جدًا من الأشخاص يعرفون ما هي العملة المشفرة. القليل كان قد سمع عن Bitcoin ، كانت امكانية الحصول على العملات المشفرة عبر التعدين بالكمبيوتر الخاص ممكنة. كان Ethereum يتداول عند 15 دولارًا، الان نلاحظ نفس السناريو مع عملة Binance وبقية العملات المشفرة البديلة كانت مجردة فكرة. كان إجمالي القيمة السوقية في ذلك الوقت حوالي 20 مليار دولار أو حوالي عشرة في المئة مما هو عليه اليوم.

ثم جاء الاتجاه الصاعد الذي شهد ارتفاع الأسعار و انفجار في الرسوم البيانية للعملات المشفرة. بدأت الأمور بالفعل في الارتفاع في مايو 2017 عندما تضاعفت القيمة السوقية لأربعة أضعاف عن مستويات يناير. استمر الارتفاع الكبير حتى نهاية العام على الرغم من كثرة الأخبار السلبية وعمليات القمع لكل شيئ متعلق بالعملات المشفرة في آسيا.

بصفته مدير الاستثمار في Ikigai Asset Management و crypto pundit ، يشير Travis Kling إلى :

في أواخر سنة 2016 ، لم تكن لدى الغالبية العظمى من العالم أي فكرة عن ماهية العملات المشفرة و البلوكشين أو ما هي إمكاناته. هذه المرة كل شيئ مختلف. الان الوعي أعلى بكثير عن سوق العملات المشفرة و حتي في مجال التداول. و هذا سيجعل من سوق العملات المشفرة شيئ أكثر جنونًا في الاشهر القادمة. “

ثور العملات المشفرة قادم

استحوذت الوسائط الرئيسية على اخبار العملات المشفرة و البيتكوين Bitcoin وتم التحدث عنها الآن بشكل منتظم ، ولكن ليس دائمًا تلك الاخبار الصادقة التي تتحدث عن العملات المشفرة و البيكوين و العملات البديلة بشكل حيادي. يتم الآن تخصيص برامج على التلفاز تتحدث عن المواضيع المالية و عن ما هي العملات المشفرة، وأصبحت أهم الأصول الآن أسماء تجارية. حتى انه تم اصدار فلم عن عن صناعة التشفير هذا الأسبوع.

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بالإضافة إلى الزيادة الهائلة في الوعي العام كان الاهتمام المؤسسي بالعملات المشفرة حيث تكمن الحيتان. و هذا هو المكان الذي توجد فيه الأموال الكبيرة ، ومن المحتمل أن يكونوا بمثابة المحفز للجولة الصعودية الرئيسية التالية. و بمجرد بدء الصعود ، والذي قد يكون بعد عدة أشهر ، سيعود مستثمرو التجزئة.

في الوقت الحالي ، ما زلنا في مرحلة التراكم والتي قد تستمر لفترة من الوقت. كما أشار بعض المحللين ؛

“كلما كان سعر ال بيتكوين BTC مستقر بين 5000 دولار و 5200 دولار ، كلما أصبح الدعم أقوى بعد الدفعة التالية للأعلى. على الرغم من أن هذا يصبح على قدم المساواة مقاومة أقوى في حالة حدوث انهيار “.

وفي كلتا الحالتين ، من المحتمل أن أي شخص كان شاهد على المستوى الذي وصل اليه سوق العملات المشفرة في العام أو العامين الماضيين فهو الان مرتاح مترقب لارتفاع جديد قادم كبيرة سيقزم ما حدث في عام 2017. لوضع بعض المنظور التحليلي على الأشياء ، يظهر هذا الرسم البياني رؤية مضغوطة من العقد الماضي.

Bitcoin

كل التحليلات توضح ان القادم لسوق العملات المشفرة سيكون اقوى من اي وقت مضى. فالسنوات التي فاتت لا تشبه ابدا السنوات القادمة. فالمعرفة اقوى، الترويج اوسع، علامات تجارية عملاقة دخلت صناعة التشفير…