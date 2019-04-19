هذا هو الموعد المحدد لإنتقال عملة BNB الرقمية من بلوكشين الايثيريوم إلى بلوكشين بينانس

كشفت منصة بينانس “Binance” عن تفاصيل منتجها الجديد “Binance Chain” والذي سيدعم عملتها المشفرة – من عملة بينانس الرقمية (BNB) – والتي تعمل حاليًا على شبكة الايثيريوم.

أعلنت المنصة يوم الخميس أنها ستقوم بتنشيط عملة بينانس الرقمية (BNB) على شبكة بينانس الجديدة في 23 أبريل، وبعد ذلك سيتم تشجيع حاملي الرمز المميز على تحويل عملاتهم الرقمية الحالية إلى العملة الجديدة في عملية تعرف بإسم (Swap).

قالت الشركة إنه سيتم تدمير الرموز القديمة القائمة على شبكة الإيثيريوم حيث يتم إنشاء رموز جديدة من عملة بينانس (BNB) على بلوكشين المنصة “Binance Chain” من أجل الحفاظ على عدد إجمالي ثابت عبر كلتا الشبكتين.

سيكون إجمالي العرض لرموز عملة بينانس الرقمية (BNB) هو 200 مليون، 48 مليون منها سوف يتم تجميدها وسيتم حرق 11,654,398 على بلوكشين بينانس.

في 23 أبريل، سيتم فتح Binance Chain Explorer و Web Wallet للجمهور وسيتمكن فريق عمل بينانس (Binance) من مساعدة المستخدمين في التحويل إلى الشبكة الرئيسية.

قالت الشركة إذا أراد المستخدمون الاحتفاظ برموز BNB القائمة على شبكة الايثيريوم، فسوف يحتاجون إلى سحبه إلى محفظة الايثيريوم قبل 23 أبريل.

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بعد ذلك، لن تدعم منصة بينانس سحب الرموز القائمة على الإيثيريوم, وذكر الإعلان: “يرجى ملاحظة أن الرموز المميزة القائمة على شبكة الايثيريوم والمتوافقة مع ERC20 سيكون لها استخدام مؤقت فقط، حيث سيتم نقل جميع الرموز المميزة من عملة بينانس الرقمية (BNB) إلى بلوكشين بينانس.”

وذكرت منصة بينانس أن الجدول الزمني للأحداث المذكورة أعلاه عرضة للتغيير.

كشفت “بينانس” أولاً عن تطوير البلوكشين في مارس 2018. في ذلك الوقت، قالت المنصة أيضًا إنها ستقوم في الأساس بتحويل رمز عملة بينانس إلى رمز البلوكشين الأصلي الخاص بها.

في وقت سابق من هذا العام، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بينانس “تشانجبينج تشاو”:

“عملة بينانس في بلوكشين بينانس هي نفس عملة الايثيريوم على شبكة الايثيريوم. سيتعين عليك استخدامها لدفع تكاليف معاملات الشبكة، كغاز GAS“.