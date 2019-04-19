تقلبات ايجابية في سوق العملات المشفرة و عملة Binance تحقق اسعارا عالية

سوق العملات المشفرة في تقلبات ايجابية هذه الجمعة. و عملة Binance تحقق اسعارا عالية ، و عملة Tezos في تصاعد مستمر ، والبيتكوين كاش و كاردانو اليوم يشهدون انخفاضا.

كان هناك تراجع طفيف في سوق العملات المشقرة اليوم بعد ان تم دفع السوق الأمس إلى 180 مليار دولار. استقرت أسواق التشفير الآن في قناة جديدة ذات نطاق محدد واستمرت في توحيدها. لم يكن هناك أي اختراق في أي من الاتجاهين خلال الأسبوع الماضي ولكن الاتجاه كان صعوديًا.

تراجعت Bitcoin قليلاً بعد أن بلغت أعلى مستوى خلال اليوم عند 5320 دولارًا قبل ساعات قليلة. يتم تداوله في الوقت الحالي عند 5،250 دولار حيث كان هذا الوقت بالأمس. يرى المحللون أنه قد يبقى عند هذا المستوى لعدة أسابيع قبل القيام بخطوة كبيرة.

وصل Ethereum إلى 175 دولارًا قبل ساعات قليلة ولكنه لم يستطع الحفاظ على هذا المستوى وتراجع إلى 172 دولارًا. في الأسبوع ، ارتفع مؤشر ETH بنسبة 5.5 في المائة ، لكن المكاسب كانت بطيئة جدًا ولا يبدو أنها تتحرك بشكل مستقل عن Bitcoin في الوقت الحالي.

عملة Binance تحقق اسعارا عالية

العشرة الأوائل هم في الغالب أحمر خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم. عملة Binance هي العملة المحققة لمكاسب عالية بحيث حققت 6 بالمائة في اليوم لتصل إلى 22 دولارًا ، حيث تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. لقد جاء هذا الارتقاع من إطلاق شبكة Binance Chain الرئيسية واقتربت عملة Binance من شبكة Ethereum. كل من Bitcoin Cash و Cardano حققوا خسارة تقدر ب 5 في المائة لكل منهما.

أما من العملات البديلة الوحيدان اللذان نجا من الهبوط في قائمة العشرين الأوائل هي Tezos التي ما زالت مستمرة في إضافة 5 في المائة أخرى اليوم لتصل إلى 1.40 دولارًا و Bitcoin SV التي استحوذت على المكاسب وزادت 4 في المائة لتصل إلى 58 دولارًا. الباقي يتراجعون بعض النسب المئوية في سوق العملات المشفرة.

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لا توجد طفرات كبيرة في (FOMO اي الخوف من فقدان الفرصة) في الوقت الحالي ، ولكن أعلى أداء للعملات البديلة في قائمة أفضل مائة اليوم هو MCO. أخذت المضخة البالغة نسبتها 7 في المائة الرمز المميز إلى 4.75 دولار ويبدو أنها مدفوعة بعدد كبير من قوائم العملات المستقرة الجديدة في السوق.

تحصل Bitcoin Diamond أيضًا على اضافة صغيرة تقدر بأكثر من 5 في المائة. اما المتضرر الاكبر لليوم الثاني على التوالي هو Maximine Coin مع نزول يقدر ب 7 في المئة أخرى. و BCH و ADA كلاهما في أسفل القائمة بخسائرهم المحقق اليوم.

سوق العملات المشفرة

تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 179 مليار دولار حيث المجال مفتوح امام الوصول الى مليار دولار للوصول الى 180 دولار اليوم. يستمر نمط التوحيد ومن غير المرجح أن يتغير حتى تخترق Bitcoin مستوى مقاومتها ، أو تتراجع إلى ما دون 5 آلاف دولار.