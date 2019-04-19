"تون" من تيليغرام تتعاون مع وايركارد لتطوير الخدمات المالية الرقمية

تام شمس - الجمعة 19 أبريل 2019 03:05 مساءً - قام فريق التطوير وراء نظام بلوكتشين الإيكولوجي المرتقب، شبكة تيليغرام المفتوحة (تون)، من خدمة الرسائل المشفرة تيليغرام بالشراكة مع مزود الخدمات المالية الألماني وايركارد. وقد كشف هذا الأخير عن الخبر في بيان صحفي يوم ١٧ أبريل.

وستعمل تون لابز، التي تعمل أيضًا كقاعدة معرفية لتطوير المشروع اللامركزي، مع وايركارد لتطوير منتجات مالية رقمية جديدة، وفقًا لما جاء في البيان الصحفي.

وتأتي هذه الشراكة بعد أسبوع من التلميح إلى أن "تون" قد انتقلت إلى وضع اختبار بيتا الخاص، وهي لحظة تاريخية للمشروع منذ طرحه الأولي الضخم للعملة في العام الماضي.

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وقد علق ألكساندر فيلاتوف، الشريك الإداري في تون لابز، في البيان الصحفي قائلًا: "إن إضافة بلوكتين تون إلى النظام الإيكولوجي المتنامي لتيليغرام يفتح فرصًا جديدة للابتكار التجاري والتكنولوجي". وأضاف قائلًا:

"نحن متحمسون لإقامة شراكة مع واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا المالية ديناميكية وابتكارًا في العالم لتقديم حلول متطورة من الجيل الجديد إلى السوق."

وتظل تفاصيل العروض التي سيعمل عليها الكيانان غير محددة، حيث تشير وايركارد إلى أن الإعلانات ستأتي على مراحل دون إعطاء إطار زمني.