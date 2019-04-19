عملة البيتكوين المقدرة بأقل من قيمتها ستكون فئة أصول بعدة مليارات من الدولارات

قد لا تكون مكاسب البيتكوين مكافئة ، ولكن السعر يتحرك صعوديًا بشكل ثابت ، مع تحليق BTC حاليًا عند مستوى 5300 دولار ، تحسنت الإيجابيات حول العملات الرقمية بشكل كبير ، ومع ذلك ، يستمر سعر البيتكوين في التداول بنسبة 75 ٪ دون قمته.

يشير تقرير جديد صادر عن Adamant Capital ، وهي شركة استثمارية مرخصة لها مجالات نشاط رئيسية هي الوساطة المالية وإدارة الأصول وأبحاث الإستثمار وتمويل الشركات والإستشارات المؤسسية ، إلى أن الأموال التي تمثلها حيتان BTC لا تزال في مرحلة “التراكم” وذلك يعكس المرحلة الأخيرة من السوق الهابطة.

تقوم الشركة التي تدير صندوق البيتكوين ألفا ، بتقديم المشورة للمستثمرين ذوي القيمة بالوقت المناسب للشراء ، وبمجرد أن يقوم ثيران BTC بترسيخ قبضتهم يتجه سعر البيتكوين إلى القمر يشير التحليل إلى:

“خلال مرحلة التراكم هذه ، نتوقع أن يتم تداول عملة البيتكوين في نطاق يتراوح بين 3000 دولار إلى 6500 دولار حتى تقوم السوق الصاعدة الجديدة بتدعيم العملة الرقمية بشكل دائم كفئة أصول بقيمة تريليونات من دولار”.

يتجه سوق العملات الرقمية الآن إلى الأعلى حيث تتنافس الأصول الرقمية في ما بينها في أسواق رأس المال.

لذلك ، كيف يفسر هبوط العام الماضي؟

عندما هبط السعر إلى أقل من 6000 دولار أصبح مُلّاك عملة BTC يشعرون بالفزع وبالتالي قامو ببيع مدخراتهم من العملات الرقمية ، ويشير Adamant Capital إلى أن أكثر من 70،000 عملة من البيتكوين قد تم بيعها يوميا .

وقد زاد الأمر سوءا عندما أعادت منصة العملات الرقمية Coinbase توجيه جزء من عملة BTC الخاص بها فقد أعطى هذا النشاط مجتمع المستثمرين المؤسسيين الخوف في نهاية العام 2018 .

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ولكن في عام 2019 ، بدأ المستثمرون في تبديد الخوف وعادو مرة أخرى للدخول في سوق العملات الرقمية .

استنادا إلى الإرتفاعات والإنخفاضات التاريخية لعملة البيتكوين لقد عدنا إلى منطقة أقل من قيمتها الحقيقية وهذا لا يعني أن سعر البيتكوين لن يعيد إختبار أدنى مستوياته في نوفمبر ، ولكن تشير المقومات إلى وجود تقلبات منخفضة أخرى ، والتي تعتبر علامة مؤكدة على أن “مضاربي التجزئة قد خرجوا وأن التجار و المستثمرين ذوو القيمة طويلة الأجل قد عادو مجددا.

إذا عادت البيتكوين إلى “الأيدي القوية” ، فلماذا لا نرى إرتفاع الأسعار؟

تعكس مرحلة التراكم وقتًا يقوم المستثمرون ذوو القيمة بشراء البتكوين من مستوى لذلك هم ليسوا في عجلة من أمرهم للقيام بذلك ، حيث سيستمرون في تجميع BTC طوال هذه المرحلة مهما طال الوقت ، وهذا ما يفسر لماذا سيكون السوق محددًا لفترة من الوقت.

الشيء الذي يجب تذكره هو أن أساسيات العملات الرقمية الرئيسية تظل صلبة ، وأن النظام الإيكولوجي للعملات الرقمية يتطور بسرعة كبيرة ، وإذا كان الأمر صحيحًا فإن ثيران عملة البيتكوين يزدادون كل يوم .

المصدر : www.ccn.com

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