Coinbase تدخل في منافسة مباشرة مع منصة بينانس

أطلقت Coinbase و هي إحدى أكبر منصات التداول الرقمية في السوق العالمية والتي تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار إمكانية تداول العملات الرقمية مقابل عملات رقمية أخرى في 53 دولة بما فيها الهند و كوريا الجنوبية و هونج كونج و أستراليا و هي بذلك تدخل المنطقة الخاصة بعمل منصة بينانس.

و يأتي هذا الإعلان بعد الإدراج المتواصل لـ Coinbase لعديد الأصول الرقمية الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية وسط سوق هابطة دامت 16 شهرًا مما أدى إلى انخفاض بنسبة 80 بالمائة في تقييم سوق العملات الرقمية.

في بيانها الرسمي صرحت Coinbase بأن التداول المباشر من العملات الرقمية إلى العملات الرقمية أصبح هو المعيار الجديد ، متجاوزًا بمراحل عمليات التداول من العملات الرقمية إلى العملات النقدية التقليدية خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

ففي الأيام الأولى من الإقتصاد الرقمي استخدمت الغالبية العظمى من المستثمرين العملات النقدية مثل الدولار الأمريكي للحصول على عملة البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى.

و مع زيادة اعتماد العملات الرقمية بمرور الوقت ارتفع عدد حاملي العملات الرقمية مما قلل من الطلب على خدمات تداول العملات النقدية.

“يعد التداول المباشر بين العملات الرقمية هو المعيار الجديد المعتمد بشكل متزايد ، وفي العام الماضي تخطى الأمر تداول العملات النقدية مع العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم. و يمكن الآن للملايين من عملاء Coinbase القيام بعمليات تداول بشكل آمن وبسرعة بين العملات الرقمية المختلفة وإرسال عملاتهم خارج النظام الأساسي في الوقت الذي يناسبهم “.

منذ إطلاقها في عام 2017 ركزت منصة بينانس على أكثر العملات المستخدمة على نطاق واسع في السوق العالمية إضافة إلى تركيزها على التداول المباشر بين العملات الرقمية و توسعت بذلك في العديد من المناطق من خلال الآلاف من واجهات المتاجر و يدور نموذج الأعمال الأساسي لمنصة بينانس حول خاصية التداول من العملات الرقمية إلى العملات الرقمية و التي يستخدمها أكثر من عشرة ملايين مستخدم.

في يوليو 2018 و في مقابلة مع بلومبرج قال المؤسس المشارك و المدير التنفيذي لشركة بينانس ” تشانج بينج تشاو” إن شركة بينانس تسجل مبيعات يومية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار من 10 ملايين مستخدم.

و نظرًا لأن معظم الإيرادات الناتجة عن بينانس تنبع على الأرجح من التداول فيما بين العملات الرقمية فقد كانت Coinbase و Binance تخدمان في الغالب مجموعات مختلفة من المستثمرين والمستخدمين.

لذلك فإن التوسع الأخير الذي قامت به Coinbase بتقديمها خدمة تداول العملات الرقمية مباشرة سوف يضع Coinbase و Binance و هما من أكثر منصات التداول الرقمية المهيمنة وجهاً لوجه في نفس السوق.

وفقًا لفريق Coinbase فإن السوق الرقمية تنتقل إلى مرحلة جديدة حيث يحتفظ العديد من المستثمرين بالفعل بالعملات الرقمية و تنشأ مجموعة واسعة من الفرص الجديدة فمن المحتمل أن يظهر إقتصاد لامركزي جديد.

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“عندما ينتقل الإقتصاد الرقمي من” مرحلة الإستثمار “الحالية إلى ما نسميه” مرحلة المنفعة “، ستقدم مجموعة من حالات الإستخدام الجديدة نفسها و قد يتخذ هذا شكل إصدارات لا مركزية من الخدمات المالية التقليدية مثل الإقراض أو الدفعات الصغيرة أو التطبيقات الرقمية الجديدة التي لم يفكر بها أحد حتى الآن.

وقال فريق Coinbase :

“إن القدرة على التحويل من عملة رقمية إلى أخرى سيشكل العمود الفقري لهذا الإقتصاد اللامركزي الجديد”.

يشير ادراج عملات مثل Augur (REP) و 0x (ZRX) و Basic Attention Token (BAT) وغيرها حديثا إلى نية فريق Coinbase للتحضير لدخول مرحلة جديدة في سوق العملات الرقمية.

حققت منافستها الرئيسية بينانس تقدماً مع Binance Chain و هو بروتوكول بلوكتشين مصمم لدعم التبادلات اللامركزية (DEX) و قد مكنت بينانس بالفعل بعض مستخدميها من تجربة DEX في شهر مارس.

يبدو أن كلتا الشركتين تتخيلان زيادة كبيرة في معدل اعتماد العملات الرقمية على المدى المتوسط إلى الطويل مما قد يدفع المستثمرين إلى إعادة التفكير في الاتجاه الذي تسير فيه الصناعة الرقمية.

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المصدر : www.ccn.com

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