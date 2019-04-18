منصة Gate.io تنجح في جمع 64 مليون دولار مقابل بيع عملتها الرقمية (GT)

استطاعت منصة “Gate.io” من جمع 64 مليون دولار في سبعة أيام مقابل بيع العملة الرقمية الخاصة بها والتي لن يتم إطلاقها على البلوكشين لمدة ستة أشهر على الأقل.

ادعت منصة “Gate.io”, هي واحدة من أقدم منصات التداول الصينية، يوم الاثنين أنها تلقت عدد كبير من الطلبات للمساهمة في الاكتتاب خلال الأسبوع الماضي ووصل مجموع الأوامر لشراء العملة الرقمية الخاصة بها إلى ما مبلغه 2.99 مليار دولار.

علاوة على ذلك، فإن كل المنصة الآن قامت ببيع نقاط فقط تعرف بإسم “Gate Point” الخاصة بالمنصة تمنح حاملها الحق في استلام 2.5 من رموز (GT)، العملة المشفرة الخاصة ببلوكشين “Gatechain” وهي سلسلة البلوكشين التي لم يتم إطلاقها بعد. تقول منصة “Gate.io” إنها تتوقع تشغيل الشبكة في الربع الرابع من هذا العام.

وفقًا لتدوينة منشورة سابقا، بدأت المرحلة الأولى من بيع رموز “Gate” في 8 أبريل واستمرت لمدة سبعة أيام. نظرًا لأن رسوم (Gate) يتم سدادها بعملة الدولار الرقمي (USDT)، وهي العملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، فإن عملة “GT” تساوي 1 دولارًا أمريكيًا كرسوم مخفضة. كانت الرموز قابلة للشراء باستخدام البيتكوين أو الدولار الرقمية أو الإيثيريوم أو عملة إيوس (EOS) أو الرموز المميزة لمنصات تداول العملات الرقمية الأخرى مثل عملة بينانس (BNB) أو عملة هوبي (HT).

تأسست “Gate.io” في عام 2013 تحت اسم Bter.com من قبل الرئيس التنفيذي “لين هان” عانت من اختراق في عام 2015 ، مما أدى إلى فقدان حوالي 7000 بيتكوين من المحافظ الباردة.

بعد حظر البنك المركزي الصيني للعروض الأولية للعملات (ICOs) والتداول الفوري من العملة النقدية إلى العملة المشفرة في عام 2017، أغلقت الشركة موقعها “Bter.com”، وأعيد تسمية علامته التجارية إلى “Gate.io” و حولت المنصة تركيزها إلى التداول من خلال العملات المشفرة مقابل اليوان الصيني والتداول خارج المنصة (OTC).

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إن إصدار رمز لنظام “Gate.io” بدلاً من العروض الاولية للعملات (ICO) التقليدي ليس أمرًا غير مسبوق، حيث أصدرت منصة Huobi أيضًا عملتها Huobi Tokens ورمزها (HT) بطريقة مماثلة في أوائل عام 2017. وقد باعت بينانس (Binance)، من ناحية أخرى، رموز (BNB) المميزة من خلال عروض العملات الاولية (ICO) التقليدية بينما عملة بينانس (BNB) يمكن أن تستخدم أيضا لتعويض رسوم التداول.

لكن خطة “Gate.io” تأتي في وقت تشهد فيه رموز المنصات نمواً ملحوظاً في أسواق الكريبتو جزئيًا بسبب ظهور عروض التبادل الأولية (IEOs)، التي اكتسبت شعبية كبيرة على المنصات الرئيسية مثل بينانس (Binance) و هوبي (Huobi).

في الواقع، قال “تاتيبويت” إن Gate.io ستعلن يوم الأربعاء عن خطة لإطلاق منصة للإكتتابات (IEO) خاصة بها، على غرار منصة بينانس.

وزعمت أيضًا أنه في 8 أبريل ، وهو اليوم الذي بدأت فيه مبيعات Gate Points ، تم إيداع ما يقرب من 155 مليون دولار من عملة التيثر في محافظ منصة الدولار الرقمي (USDT) الإجمالية.