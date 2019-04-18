منصة Rakuten لتداول العملات المشفرة ستخرج للوجود قريبا

منصة Rakuten لتداول العملات المشفرة، سنراها قريبا، مما سيدعم سوق العملات المشفرة من اكبر منصة للتجارة الالكترونية المنافسة ل Amazon في اليابان و العالم. منصة Rakuten باطلاقها لمنصة لتداول العملات المشفرة ستعطي دفعة قوية لسوق العملات المشفرة، في السنوات القليلة المقبلة.

بدأت شركة Rakuten ، عملاق التجارة الإلكترونية Rakuten الياباني ، في قبول تسجيلات الحساب الخاصة بمنصة Rakuten لتداول العملات المشفرة الجديد و محفظتها Rakuten Wallet.

منصة Rakuten لتداول العملات المشفرة

في الوقت الحالي ، فقط العملاء الذين لديهم حساب في بنك Rakuten أو الذين لديهم بالفعل معرف عضو في Rakuten يمكنهم التسجيل استعدادًا لبدء التداول في منصة Rakuten لتداول العملات المشفرة ، كما هو مشار على الموقع الالكتروني للشركة. لم يتضح بعد متى ستقبل الطلبات المقدمة من عامة الجمهور، و لكن قريب جدا سيكون ذلك.

قالت الشركة في إعلان أنها أطلقت خدمة دعم تلقائي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات العملاء. كما تخطط لإطلاق تطبيق للجوال قريبًا يتيح للمستخدمين التداول بالعملات المشفرة ، بالإضافة إلى عمل ودائع وسحوبات.

حصلت الشركة على ترخيص منصة لتبادل العملة المشفرة أواخر الشهر الماضي من وكالة الخدمات المالية اليابانية. وبالتالي ، فإن البورصة مسجلة لدى المكتب المالي المحلي في كانتو كمقدم خدمة صرف عملات افتراضية بموجب قانون خدمة الدفع في البلاد.

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Rakuten Wallet كانت تعرف سابقًا باسم Everybody’s Bitcoin ، و الان اكتسبتها بورصة Rakuten مقابل 2.4 مليون دولار في أغسطس الماضي. تمت عملية إعادة تسمية العلامة التجارية إلى Rakuten Wallet في الأول من مارس ، حيث تم إغلاق الخدمة القديمة.

قالت Rakuten في أغسطس الماضي إنها تعتقد أن “دور المدفوعات المستندة إلى التشفير في التجارة الإلكترونية ، وتجارة التجزئة دون اتصال بالإنترنت والمدفوعات P2P سينمو في المستقبل” وأضاف “من أجل توفير طرق دفع العملة المشفرة بسلاسة ، نعتقد أنه من الضروري بالنسبة لنا توفير وظيفة تبادل العملة المشفرة”.

بدأ موقع Rakuten للتجارة الإلكترونية في قبول مدفوعات البيتكوين في عام 2015 ، عندما قام بدمج موقع Rakuten الخاص بالولايات المتحدة مع معالج دفع البيتكوين.