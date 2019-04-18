John McAfee : سيصل سعر البيتكوين إلى مليون دولار بحلول عام 2020

ضاعف John McAfee من توقعاته بشأن سعر بيتكوين ،حيث توقع أن تصل سعر العملة إلى مليون دولار.

John McAfee :

هو مبرمج حاسوب أمريكي و مؤسس شركة McAfee،يعد واحدا من أوائل الأشخاص الذين صمموا برنامج مضاد للفيروسات و أحد أهم مطوري برامج البحث المسحي عن الفيروسات.

لقد كان John McAfee جريئًا بالفعل عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بسعر البيتكوين ، مدعيا أن كل وحدة من العملة الرقمية BTC ستكون قيمتها مليون دولار بنهاية عام 2020.

كان خبير الأمن السيبراني McAfee قد قال لأول مرة في يوليو 2017 أن عملة بيتكوين واحدة ستبلغ قيمتها 500000 دولار بحلول نهاية عام 2020 وقد قال إذا لم يحدث ذلك ، فقد سيفعل شيئًا ربما لا يريد أي منا رؤيته !

ولكن يبدو أن السوق الهابط للعملات الرقمية في العام الماضي لم يترك أي خوف في روح McAfee مما جعله يرتقي إلى مستوى كلماته فهو متمسك بتنبؤاته البالغة مليون دولار على الرغم من التقلبات.

في واحدة من آخر التغريدات يدعي McAfee أنه من المستحيل حسابيًا أن يكون BTC واحد أقل من مليون دولار “بحلول نهاية عام 2020.

كانت عملة البيتكوين هابطة كثيرا في عام 2018 ، حيث خسرت ما يقرب من 80 ٪ من قيمتها حيث انخفض سعر وحدة واحدة من العملة الرقمية من أكثر من 17500 دولار في يناير إلى ما يزيد قليلا عن 3800 دولار في ديسمبر، وجاء هذا الإنخفاض الهائل بعد عام 2017 الرائع ، حيث ارتفع سعر كل عملة بيتكوين من أقل من 1000 دولار إلى حوالي 20،000 دولار.

خلال تلك الفترة الصعودية ، قدم McAfee تنبؤه الجريء بمليون دولار BTC في ديسمبر 2017.

قال McAfee إن نموذجه قام بتسعير كل عملة بيتكوين بسعر 5000 دولار في نهاية عام 2017 ، في ذلك الوقت تم تداول العملة الرقمية بأكثر من ضعف هذا المستوى ، مما دفع McAfee إلى الإدعاء بأن الوصول إلى سعر مليون دولار كان ممكنًا بحلول نهاية العام .

توضح آخر تغريدة لـ McAfee أنه متمسك كثيرا بهذا التنبؤ ، ولكن حتى أكثر المتحمسين وعشاق العملات الرقمية لا يصدقون تنبؤات McAfee حتى لو كان يدعمها بالبيانات الرياضية.

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تبلغ قيمة بيتكوين حاليًا ما يزيد قليلاً عن 5200 دولار. لذلك سيتعين عليها أن تقفز ما يقرب من 20،000 % من مستوياتها الحالية لتصل إلى هدف McAfee في ما يزيد قليلا عن عامين، وهذا على افتراض أنه لا توجد تصحيحات على طول الطريق.

كما أنه سيرغب العديد من الأشخاص الذين يمتلكون عملة البيتكوين في الوقت الحالي الإستفادة من مكاسبهم إذا كان هناك إرتفاع سريع في الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة.

إذا عدنا إلى عام 2017 ، فقد قفز سعر البيتكوين بما يزيد قليلاً عن 20 مرة في غضون عام قبل أن ينهار ، على الرغم من أن أحد المديرين التنفيذيين يعتقد أن وصول البيتكوين لسعر 20،000 دولار كان أمرًا شاذًا.

لذلك لن يكون مفاجئًا إذا تبين أن تنبؤات البيتكوين التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي خيالي بحلول نهاية عام 2020.

وفقًا لـ Wences Casares ، الرئيس التنفيذي لمنصة Xapo ومدير PayPal ، يمكن أن تصل قيمة البيتكوين إلى أكثر من مليون دولار في السنوات السبع إلى العشر القادمة و يوضح Casares أن هناك فرصة بنسبة 50٪ على الأقل لنجاح رأيه .

يأتي تنبؤ Casares من نجاح البيتكوين وكيف يمكن إعتماد العملة الرقمية عالمياً على المدى الطويل حيث قد يؤدي الإفتقار إلى خدمات مالية تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في مناطق جغرافية معينة إلى زيادة عدد مستخدمي البيتكوين في المستقبل.

يلاحظ Casares أن سعر البيتكوين يمكن حسابه بضرب عدد حاملي الأموال بـ 7000 دولار بافتراض أن هذا السعر ثابت وأن هناك 3 مليارات شخص يمتلكون عملة البيتكوين ، فإن كل وحدة من العملة الرقمية تبلغ قيمتها مليون دولار حيث يتم تحديد عرض العملة الرقمية عند 21 مليون وحدة.

ما زلنا بعيدين عن هذا الهدف ، حيث بلغ عدد مستخدمي البيتكوين النشطين حوالي 7 ملايين فقط لذلك ، يجب أن ينمو إعتماد البيتكوين بسرعة في المستقبل إذا كانت العملة الرقمية ترغب في أن تصل إلى سعر المليون دولار.

على هذا النحو ، إذا أراد McAfee أن يتحقق تنبؤه ، فسوف يحتاج إلى مليارات الأشخاص الذين يشترون البيتكوين في غضون ما يزيد قليلاً عن عامين و خلاف ذلك ، قد يكون من المستحيل حسابيًا أن تصل قيمة البيتكوين إلى مليون دولار بحلول عام 2020.

المصدر : www.ccn.com

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