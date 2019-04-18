سوق العملات الرقمية المشفرة يمكن ان يضخ فيه 10 مليارات دولار

كسر إجمالي سقف سوق العملات الرقمية المشفرة المقاومة المقدرة في 170 مليار دولار ويمكن الآن اختبار منطقة 180 مليار دولار, و عاد سعر EOS فوق 5.50 دولار وقد يستمر في الارتفاع نحو مستوى 5.65 دولار. لوحظ اليوم صعود Binance Coin اي BNB ببطء نحو مستويات المقاومة 20.00 دولار و 21.00 دولار. و الان يتداول سعر البيتكوين كاش حاليًا فوق 310 دولارا ، مع الميل إيجابي. و من المحتمل أن يرتفع سعر Tron اي TRX باتجاه مستويات المقاومة 0.0285 و 0.0292 دولار في المدى القريب.

تحليل سوق العملات الرقمية المشفرة

تحليل السعر البيتكوين كاش :

اكتسب سعر البيتكوين كاش مؤخرًا مكاسب قوية واستقر فوق مستوى 300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كسر زوج BCH / USD مستوى 310 دولار ويتماسك حاليًا فوق مستوى 310 دولار. إذا ظهر مشترون نشيطون لعملة البيتكوين كاش ، فهناك فرص لكسر صعودي فوق مستويات 320 دولارًا و 325 دولارًا على المدى القريب.

على الجانب السلبي ، يقع الدعم الرئيسي عند 300 دولار ، وأدناه يمكن أن يبدأ السعر في تصحيح هبوطي باتجاه مستوى 295 دولار أو 290 دولار.

تحليل أسعار EOS و TRXو BNB :

بقي سعر EOS مرتفعًا فوق مستويات الدعم عند 5.20 دولار و 5.30 دولار. تحرك السعر مؤخرًا فوق مستويات المقاومة 5.40 و 5.50 دولار. حركة السعر الحالية إيجابية ويبدو أنه قد يكون هناك المزيد من المكاسب فوق مستويات المقاومة 5.55 دولار و 5.60 دولار.

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سعر Tron قد كان في عملية تصحيح في وقت سابق من هذا الأسبوع واختبر مستوى الدعم 0.0260 دولار. انتعش سعر TRX مرة أخرى فوق 0.0270 دولار ، وحالياً ارتفع أكثر من 1.5 ٪. إذا كان هناك اختراق صعودي أعلى من 0.0275 دولار ، فقد يرتفع السعر باتجاه مستويات المقاومة 0.0285 و 0.0282 دولار.

تشكل عملة Binance اي BNB دعماً قوياً فوق مستوى 19.00 دولار. يتم تداول سعر BNB في نطاق أعلى من 19.00 دولار لفترة طويلة الآن ويبدو أنه قد يتخذ الخطوة التالية. وعلى الجانب العلوي ، من المرجح أن يؤدي الإغلاق فوق مستوى المقاومة 20.00 دولار إلى دفع السعر نحو 22.00 دولار أو 23.00 دولار. على الجانب السلبي ، فإن الاختراق أدنى مستوى 18.50 دولار قد يدفع السعر نحو دعم 17.00 دولار.

سوق العملات الرقمية المشفرة

بالنظر إلى إجمالي رسملة سوق العملات الرقمية المشفرة على الرسم البياني للساعة ، كان هناك تحرك صعودي قوي بعد أن كان مستوى 158.0 مليار دولار بمثابة دعم قوي. يتبع سقف السوق خط اتجاه صعودي حاسم ، وأزال مؤخرًا مقاومة كبيرة عند 169.0 مليار دولار و 170 مليار دولار. وقد فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب نحو مستوى المقاومة 180 مليار دولار. لذلك ، هناك فرص لمزيد من التقلبات في Bitcoin و ETH و TRX و LTC و EOS و BNB و Ripple و ADA و XLM و WAN و BCH و XMR وغيرها من العملات البديلة على المدى القريب.