تام شمس - الخميس 18 أبريل 2019 05:58 صباحاً - قررت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كراكن" حذف عملة بيتكوين إس في (BSV)، وذلك حسبما أعلنت الشركة يوم ١٦ أبريل.
وفي بيان صحفي رسمي، قالت كاركن إن عملة BSV قد "انخرطت في سلوك يتناقض تمامًا مع كل ما نتمناه في كراكن ومجتمع العملات المشفرة الأوسع." ولهذا قررت البورصة حذف العملة، التي جاءت نتيجة انقسام كلي لشبكة بيتكوين كاش (BTC) في نوفمبر الماضي، من قوائمها.
وجاء قرار البورصة في أعقاب استطلاع أجرته على تويتر، والذي طلبلت فيه رأي المجتمع حول إذا ما كان ينبغي حذف BSV أم لا.
استطلاع كراكن على تويتر لشطب BSV. المصدر: كراكن
وقد استشهد كراكن بالسلوك الخاطئ مثل الادعاءات الاحتيالية والتهديدات والإجراءات القانونية كحافز وراء شطب العملة من قوائمها. ويأتي قرار البورصة على خطى بورصات باينانس وشيب شيفت، اللتين حذفتا العملة في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع.
وقد عانى سعر بيتكوين إس في نتيجة لعمليات الشطب. وفي وقت كتابة المقالة، انخفضت العملة ٤,٦٧٪ في اليوم وأكثر بقليل من ٣٠٪ خلال الأسبوع ، وفقًا لكوين ماركت كاب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استطلاعٍ لرأي المجتمع، كراكن تقرر شطب بيتكوين إس في من قوائمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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