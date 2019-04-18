بورصة العملات المشفرة "أوكي إكس" تقرر عدم حذف بيتكوين ساتوشي فيجن

تام شمس - الخميس 18 أبريل 2019 05:58 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الرئيسية "أوكي إكس" أنها قررت عدم حذف بيتكوين ساتوشي فيجن (BSV) في سلسلةٍ من التغريدات التي نشرت يوم ١٦ أبريل.

وتحتل "أوكي إكس" حاليًا المرتبة الأولى على كوين ماركت كاب للبورصات من حيث حجم التداول المعدل، حيث بلغ حجم التداول على منصتها ١,٣ مليار دولار على مدار ٢٤ ساعة.

ووفقًا للإعلان، تحققت البورصة من أن BSV لا تفي حاليًا بمعايير "أوكي إكس" للحذف والإخفاء بعد مراجعة تطوير تكنولوجيتها وسيولتها وامتثالها. وتوضح التغريدة الأخيرة السبب المعلن وراء القرار:

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"كمنصة محايدة، تحترم "أوكي إكس" جهود جميع الفرق المخصصة في تطوير تقنية بيتكوين وليس لديها ميل إلى اتجاهات تقنية معينة."

وتنقسم تعليقات تويتر على منشور "أوكي إكس" بين المستخدمين الذين يزعمون أن الحياد مرحب به من جانب البورصة، ومستخدمين يصرون على ضرورة حذف BSV من المنصة.

وقد اقترح بعض المستخدمين أن قرار "أوكي إكس" بالإبقاء على إدراج BSV قد يكون متأثرًا بالإعلان الأخير عن شراكة "أوكي إكس" مع جاك سي. ليو مؤسس محفظة العملات الشمفرة RelayX، لإطلاق بورصة قائمة على BSV.