ليدجر إكس تقدم عرضًا لإطلاق منتج عقود بيتكوين آجلة تتم تسويتها ماديًا للمستثمرين الأفراد

تام شمس - الخميس 18 أبريل 2019 05:58 صباحاً -

تدرس شركة ليدجر إكس لمشتقات العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم من الولايات المتحدة تتطلع إطلاق عقد بيتكوين آجل تتم تسويته ماديًا، وذلك حسبما أكدت الشركة لكوينتيليغراف يوم ١٦ أبريل.

حيث تقدمت ليدجر إكس، التي تشرف عليها هيئة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، بطلب للحصول على ترخيص سوق محدد للعقود يسمح لها بإطلاق المنتج الآجل الجديد.

وفي حين أن عقود بيتكوين الآجلة المدرجة حاليًا في بورصة شيكاغو التجارية يتم تسويتها في النهاية بالعملات الورقية، إلا أن النسخة التي تتم تسويتها ماديًا ستشهد تلقي المتداولين لأموالهم في صورة بيتكوين عند انتهاء العقود.

ووفقًا للمؤسس المشارك لليدجر إكس، جوثيكا تشو، يركز طلب الترخيص - الذي قيل إنه تم تقديمه لأول مرة في نوفمبر ٢٠١٨ - على جلب المنتج إلى سوق المستثمرين الأفراد.

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ووسط محادثات مستمرة مع المنظمين فيما يتعلق بالرخصة المحتملة، صرح تشو قائلًا:

"أعتقد في هذا الوقت الحالي أننا لا نرى تزايد الطلب بين المؤسسات والبنوك الكبيرة حقًا. ولا نزال نصل إلى حد أقصى قدره ٨٥ مليار دولار لسوق البيتكوين - في الحقيقة حجم الأسهم الكبيرة. ونرى الآن الفرصة نحو الطرف الآخر من الطيف".

وكجزء من إعادة توجيه أوسع نطاقًا، يقال إن ليدجر إكس تخطط لإطلاق نسخة تركز على المستثمرين الأفراد من منصة تداول المشتقات الخاصة بها، والتي يطلق عليها اسم "أومني"، والتي ستدرج عقود بيتكوين الآجلة والخيارات والمقايضات وتوفر خدمات المقاصة والحافظ على أساس البنية التحتية الحالية لليدجر إكس.