ألغوراند توسع منصة شبكة الاختبار للجمهور قبل إطلاق شبكتها الرئيسية في يونيو

تام شمس - الخميس 18 أبريل 2019 05:58 صباحاً -

أطلقت منصة "ألغوراند" للمعاملات والعملات الرقمية شبكة الاختبار الخاصة بها للجمهور لجمع الملاحظات حول منتجها، وذلك حسبما أكدت الشركة في بيان صحفي صدر يوم ١٦ أبريل.

وتسعى ألغوراند، وهي من بنات أفكار أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، سيلفيو ميكالي، إلى بناء منصة لتطوير التطبيقات للشركات. وقد سبق للمشروع أن حصل على ٦٦ مليون دولار كتمويل مع إصدار شبكة الاختبار لمجموعة محدودة من المشاركين قبل النشر العام.

ومن بين المشاركين كانت Top Network، وهي خدمة اتصالات سحابية لا مركزية شكلت فيما بعد شراكة مع ألغوراند لتطوير عروض المستخدمين الخاصة بها.

وتعتزم ألغوراند إطلاق منتجها الرئيسي في يونيو، إلى جانب توكنها الخاص. وفي مقابلة أجريت في شهر يناير، تحدث ميكالي عن اعتقاده بأن تقنية بلوكتشين لها إمكانات مستقبلية لإنشاء اقتصاد عالمي بلا حدود.