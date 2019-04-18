كوين ماركت كاب يُطلق نسخة جديدة من تطبيق الجوال مع حسابات للمستخدمين وتنبيهات للأسعار

تام شمس - الخميس 18 أبريل 2019 03:51 صباحاً - أصدر متتبع بيانات العملات المشفرة الشهير "كوين ماركت كاب" إصدارًا جديدًا من تطبيقه لنظام التشغيل iOS وأول تطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد يوم ١٦ أبريل، مع ميزات إضافية لتتبع الأسعار وحسابات المستخدمين.

ووفقًا لموقع الويب، سيتضمن تطبيق الجوّال مخططات الشمعدانات وبيانات مخططات مستويات البدء-الارتفاع-الانخفاض-الإغلاق اليومية مع خيار لضبط تنبيهات الأسعار على جميع العملات المشفرة المتوفرة على كوين ماركت كاب.

ولاستخدام التطبيق، سيتعين على المستخدمين إنشاء حساب على كوين ماركت كاب وتسجيل الدخول. كما سيسمح التطبيق للمستخدمين بمتابعة الأخبار من وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك مقارنة أسعار العملات المشفرة مع العملات المشفرة الأخرى.

تم إطلاق أول تطبيق iOS من كوين ماركت كاب في شهر مايو الماضي تكريمًا لميلاد الموقع الخامس. في ذلك الوقت، تم تصنيف الموقع في المرتبة ١٧٥ في العالم بالنسبة لمعظم المواقع التي تتم زيارتها: ويقع تصنيفه الحالي اعتبارًا من يوم ٢٦ أبريل في المرتبة ٤٨٢.