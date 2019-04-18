شركة الاتصالات الكورية الجنوبية العملاقة "KT" تُطلق علامة تجارية لشبكة الجيل الخامس تعمل بتقنية DLT لمنع الاختراقات

تام شمس - الخميس 18 أبريل 2019 03:51 صباحاً - أطلقت شركة KT، وهي أكبر شركة اتصالات في كوريا الجنوبية، العلامة التجارية لشبكة الجيل الخامس التي تعمل ببلوكتشين، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية "ذا كوريا تايمز" يوم ١٦ أبريل.

ويقول التقرير إن العلامة التجارية، التي يطلق عليها اسم "GiGA Chain"، تعتزم تعزيز أمن أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وحمايتها من الهجمات الإلكترونية.

وكجزء من العلامة التجارية الجديدة، طورت KT تقنية GiGA Stealth التي تمنع اختراقات الهجمات عن طريق إخفاء عناوين IP الخاصة بالأجهزة المتصلة. ووفقًا للتقرير، فإن التقنية التي تدعم بلوكتشين تجعل عناوين IP غير مرئية فعليًا للمخترقين.

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حيث أوضح لي دونغ ميون، رئيس مجموعة أعمال المنصة المستقبلية في KT، إن الشركة قررت تحسين تدابير الأمن السيبراني الخاصة بها باستخدام بلوكتشين وسط مخاطر التعرض المتزايد للقرصنة لأجهزة إنترنت الأشياء المرتبطة بعصر الجيل الخامس. وفي المقال، قالت KT إن هجمات القرصنة على أجهزة إنترنت الأشياء تمثل ٩٩٪ من إجمالي هجمات الاختراق.

وكجزء من الإعلان، قدمت KT أيضًا GiGA Chain بلوكتشين كخدمة (BaaS) التي تمكن المؤسسات من استخدام التطبيقات المستندة إلى بلوكتشين ونشر الميزات الرئيسية لبلوكتشين، بما في ذلك العقود الذكية، التي تسمح للشركات بتشغيل المعاملات دون مشاركة أي وسطاء.

وأضافت KT أنه يمكن استخدام تقنية بلوكتشين الخاصة بها لرقمنة القسائم التي أصدرتها الحكومات المحلية لسكانها. ووفقًا للتقرير، تستخدم مدينة جيمبو الكورية الجنوبية بالفعل نظام الدفع المستند إلى بلوكتشين للشركة منذ أبريل. وقد تم الكشف عن المشروع لأول مرة في منتصف شهر فبراير عام ٢٠١٩، حيث تخطط مدينة جيمبو لإصدار أكثر من ٩,٧ مليون دولار من العملة المشفرة لشركة KT، والتي يطلق عليها "توكن K"، كل عام.