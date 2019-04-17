منصة “KuCoin” تتيح خاصية الاحتفاظ بالمفتاح الخاص (Private Key) أثناء التداول

أعلنت منصة “KuCoin” عن ميزة الحماية الذاتية بعد الشراكة مع شركة “Arwen” الناشئة، مما يتيح للمتداولين تأمين مفاتيحهم الخاصة (Private Key) عند التداول

وافاد تقرير “Coindesk” أن منصة “KuCoin” بدأت شراكة مع شركة ناشئة مقرها الولايات المتحدة تُعرف بأسم “Arwen”.. والآن يمكن للمتداولين الحفاظ على مفاتيحهم الخاصة تحت السيطرة أثناء إجراء عمليات التداول.

كما تقول شركة “Arwen” أن الميزة التقنية الجديدة تتيح للمتداولين إجراء العمليات عبر بروتوكول DLT ‘الطبقة الثانية’، مع التمكن من استخدام مجموعة السيولة الكاملة التي تقدمها المنصة وكذلك دفتر الطلبات.

لن يضطر المتداولون الآن إلى الاعتماد على دفتر الأستاذ الأصلي للعملة المتداولة في منصة مركزية لتأمين مفاتيحهم الخاصة.

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حتى الآن، يتم اختبار هذه التقنية بشكل تجريبي على منصة “KuCoin” واستخدام هذه الميزة محدود. تتم الصفقات عبر الضمان، مما يحدها إلى 100 دولار.

لاستخدام هذه الميزة، سيتعين على العملاء إتمام نموذج (KYC) في المنصة والتحقق من حساباتهم. إضافة إلى ذلك، يجب ألا يتداول المتداولون المشاركون في التجارب من الولايات المتحدة أو البلدان التي تخضع لعقوبات قانونية في الوقت الحالي.

بعد منصة “Binance” تعتزم منصة “KuCoin” إنشاء منصة لامركزية خاصة بها (DEX)، قائلة إن شراكتهم مع شركة “Arwen” هي مجرد البداية لدخول سوق المنصات اللامركزية، مما يتيح لهم الحصول على خطواتهم الأولى في سوق التداول اللامركزي وحماية الأصول الرقمية للمستخدمين.