منصة Bithumb تنجح في جمع 200 مليون دولار في جولة استثمارية جديدة

أعلنت منصة “Bithumb” الكورية أنها حصلت على 200 مليون دولار في في جولة تمويلية جديدة من صندوق استثمار ياباني متخصص في استثمارات البلوكشين كجزء من جولة تمويلية أوسع، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

يجدر بالإشارة إلى أن المنصة التي تعتبر واحدة من أكبر المنصات في كوريا، وحصلت على هذه الاستثمارات من صندوق “ST Blockchain” وهو صندوق استثماري متخصص في شركات البلوكشين مقره في اليابان. يتضمن الصندوق مساهمات من المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا، مع التركيز بشكل خاص على دعم شركات البلوكشين.

في بيان صحفي، قالت الشركة الأم Bithumb Blockchain Exchange Alliance إن التمويل سيساعد على زيادة النمو الدولي للشركة، بالإضافة إلى تمويل إطلاق أزواج جديدة لتداول العملات.

ورحبت الشركة بالاستثمار، وقال إن الصندوق كان شريكا استثماريا قابلا للتطبيق لـمنصة “Bithumb” مع رؤية مشتركة لمنصة عالمية. وأشار إلى أن “الصندوق شاركنا رؤيتنا في إنشاء منصة عالمية للتداول الرقمي يمكنها نقل القيمة بكفاءة عبر الحدود بتكاليف أقل، وهذا هو الأساس المنطقي وراء قرار الاستثمار هذا.”

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يأتي هذا الإعلان بمثابة تصويت على الثقة في منصة “Bithumb” بعد فترة صعبة للشركة التي شهدت خسائر بلغت مجموعها 180 مليون دولار حتى عام 2018.

بالإضافة إلى الاضطرابات المعلقة في أسواق الكريبتو التي يقودها تراجع عملة البيتكوين، وقعت الشركة أيضًا ضحية لعدد من الاختراقات، وذلك في ظل ثقة المستثمرين في المنصة. في مارس مثلا، ضرب هجوم بقيمة 13 مليون دولار البورصة وقيل إنها كانت نتيجة لعملية داخلية. يأتي ذلك من اختراق سابق بقيمة 17 مليون دولار في وقت سابق من العام، تم تنقيحه من المشروعات الأولية البالغة 30 مليون دولار.

في تأمين التمويل، يبدو أن منصة “Bithumb” في وضع جيد لمحاولة عكس ثرواتها، وتصبح واحدة من عدد قليل من منصات تداول العملات الرقمية للتمتع بفترة من النمو من خلال سوق هبوط العملات الرقمية.

ما إذا كان يمكن لمنصة “Bithumb” قلب الخسائر الكبيرة التي حدثت في العام الماضي، فلا يزال يتعين علينا رؤية هذا الأمر. ولكن مع الدعم الجديد لصندوق “ST Blockchain” وغيره كجزء من الجولة الاولى للسلسلة التمويلية، تمتلك الشركة الآن موارد مالية إضافية لتحقيق رؤيتها خلال مرحلتها التالية من النمو.