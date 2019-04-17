إحدى أكبر شركات السّفر في العالم تقبل البيتكوين

بدأت Corporate Traveller و هي فرع من مجموعة Flight Centre Travel Group إحدى أكبر شركات السفر في العالم و مقرها في أستراليا في قبول المدفوعات بإستخدام العملات الرّقميّة مثل البيتكوين.

و حصلت الشركة على شراكة إستراتيجية مع BitPay و هو معالج دفع على شبكة البلوكتشين لقبول مدفوعات البيتكوين والعملات الرّقميّة الأخرى للقيام بالحجوزات على المنصة.

و قال آندي هيغلي المدير العام لشركة Corporate Traveler في المملكة المتحدة البريطانيّة :

لقد احتللنا المراتب الأولى في مجال تلبية احتياجات شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالسفر خلال السنوات العشرين الماضية و يتمحور عملنا حول عملائنا وسيظل ناجحًا فقط إذا ركزنا على تقديم تجربة خدمة العملاء الممتازة التي لن يتلقاها الزبائن في أي مكان آخر لهذا السبب نواصل تطوير المنتجات و الخدمات الرائدة التي تم تصميمها خصيصًا لهم من أجل الإحتفاظ بالعملاء الحاليين والوصول إلى آخرين جدد.

أكد المسؤول التنفيذي لشركة Corporate Traveler أن الشركة لاحظت طلبًا متزايدًا لخاصّية الدفع بإستعمال البيتكوين لحجوزات السفر.

في شهر مارس أبلغنا أن Digitec Galaxus Group و هي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في سويسرا قد قامت بدمج مدفوعات العملات الرقميّة من خلال مزود خدمة الدفع المعروف بإسم Coinify.

في ذلك الوقت قال أوليفر هيرين كبير مسؤولي الإبتكار في مجموعة Digitec Galaxus أن الشركة غير متأكدة مما إذا كانت العملات الرقميّة مثل البيتكوين توفر ميزة على التقنيات الحالية و خدمات الدفع الجاري بها العمل.

وأشار هيرين إلى أنه من المحتمل أن الشركة لم تبذل جهودًا كافية لفهم التكنولوجيا بشكل أفضل وعلى هذا النحو فإنّها قامت بإدماج مدفوعات العملات الرقميّة لإختبار النظام.

و مع ذلك قالت شركة Corporate Traveler في إعلان رسمي أن الشركة قد شهدت زيادة في الإهتمام بالعملات الرّقميّة و النمو الهائل في صناعة البلوكتشين مما أدى بها في نهاية المطاف إلى دمج العملات الرّقميّة.

كما قال المدير العام لـ Corporate Traveler Andy Hegley في المملكة المتحدة البريطانيّة :

“لقد لاحظنا طلبًا متزايدًا من عملائنا على خيار الدفع باعتماد البيتكوين لحجوزات سفر رجال الأعمال المقدمة من مستشاري السفر لدينا. لقد اخترنا BitPay لإدارة المعالجات التجاريّة لدينا لأنها تجعل الأمر سهلاً إضافة إلى إدارتها لكامل عمليّات الحصول على البيتكوين أو البيتكوين كاش من العميل وإيداع الأموال في حسابنا ، “

وأضاف هجلي أن Corporate Traveller هي أول شركة لإدارة سفر رجال الأعمال تقدم خيار الدفع بالبيتكوين في المملكة المتحدة.

حيث قال :

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“تنمو صناعة البلوكتشين بشكل كبير ونحن متحمسون لأن نكون قادرين على تزويد عملائنا بالقدرة على الدفع بإستخدام البيتكوين مع ضمان تحويل BitPay لتلك المدفوعات إلى الجنيه الإسترليني و نحن نعتقد أن Corporate Traveler هي أول شركة لإدارة سفر رجال الأعمال تقدم خيار الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة. “

لقد كان تبني التجّار للعملات الرقميّة هو المشكل الرئيسي الذي واجه القطاع الرّقمي و واجه صعوبة في معالجته في السنوات القليلة الماضية ، ويرجع ذلك في معظمه إلى إحجام مقدمي خدمات الدفع الموجودين في السّاحة عن مشاركة منصاتهم مع شركات العملات الرقميّة.

في معظم المناطق تم دفع التجار إلى إعتماد نظام مستقل لدمج العملات الرّقميّة و التي يمكن أن تكون غير فعالة ومكلفة للشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم.

وبالتالي فإن الشركات الكبرى كانت أول من دمج العملات الرّقميّة و قبلت الأصول الرّقميّة للمدفوعات حيث أصبحت Bic Camera اليابانية من أوائل شركات البيع بالتفصيل الرئيسيّة التي قبلت التعامل بالعملات الرّقميّة.

مع العلم بأن شركة ستاربكس تدرس إدماج مدفوعات البيتكوين بحلول عام 2020 كجزء من اتفاقها مع Bakkt و من المتوقع أن يتبنى المزيد من التجار والشركات الكبرى العملات الرقميّة في المستقبل المنظور.

بالنسبة للشركات الصغيرة و المتوسطة قد يستغرق الأمر وقتًا أطول في إعتماد الأصول الرقمية.

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المصدر : www.ccn.com

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