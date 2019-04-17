اليوم تبدأ لعبة صيد البيتكوين. اعرف التفاصيل !

تلقى مستخدم Twitter رسالة غامضة عبر القمر الصناعي Blockstream بالتفصيل حول عملية بحث عن 1 مليون دولار في شكل عملات بيتكوين و وفقًا للمراسلات يجب أن يجد الصيادون 400 من ضمن 1000 مفتاح مشفّر لفتح الكنز.

تم إخفاء كل مفتاح من المفاتيح الثلاثة الأولى في أربعة إحداثيات GPS مختلفة و هي متاحة لأي شخص يمكنه الوصول إلى الموقع الصحيح و سيتم نشر أدلة على باقي المعطيات في تاريخ لاحق و التي من المحتمل أن تتطلّب معرفة عميقة بالتشفير وعلوم الكمبيوتر.

تم لفت انتباهنا إلى الرسالة الغامضة أولاً بواسطة مستخدم Twitter باسم @ notgrubles و الذي يذكر أنه تلقّى المراسلات عبر القمر الصناعي Blockstream :

ترجمة التغريدة :

” تلقّيت رسالة جديدة عبر القمر الصّناعي Blockstream في ما يبدو أنّه عمليّة صيد لكنز بقيمة 1 مليون دولار من عملة البيتكوين وفي هذه الرّسالة على إحداثيّات GPS كأوّل جزء من عمليّة الصّيد”

يقول في الرّسالة :

“مرحبا أيّها الصيّادون.

“يجب أن تصل إليكم هذه الرسالة في منتصف الشهر الرابع من سنة 2019 فإذا كنتم تقرأون هذا فقد دفعكم شيء ما إلى البحث عن أشياء تجلب الإثارة في عالم من السّهل التنبّؤ به.”

ومضت الرّسالة إلى تفاصيل “المطاردة الكبرى” للجائزة كما وصفها مؤلف المراسلات الغامضة:

“إن الكنز الذي سوف يكون من نصيب أنجح الصيادين و عشيرته ليس مليئا بالذهب ولا المجوهرات و لا حتّى قطع الورق التي لا قيمة لها والتي تنفق باعتبارها نوعا من المال في هذا العصر الحزين و بدلاً من كلّ ذلك سيكون البيتكوين هو الكنز الرقمي الذي تم إنشاؤه من حقائق رياضية عميقة و الذي يساوي مبلغ مليون دولار. ”

وفقًا للرسالة فقد تم تقسيم هذا المجموع إلى ألف قطعة “بإستخدام سحر تقسيم المعالج شامير”. و للفوز بالجائزة النهائية يجب على صياد الكنوز العثور على 400 مفتاح من هذه المفاتيح و ضمّها إلى بعضها البعض “بإستخدام تعويذة شامير في إعادة التركيب.”

تشير كلمة شامير هنا إلى مشاركة شامير السرية Shamir’s Secret Sharing وهي خوارزمية صممها كاتب تشفير يدعى “عدي شامير” لتأمين أي سر بطريقة موزعة .

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يذكر مرسل الرسالة الذي لم يكشف عن نفسه أن عملية البحث المقترحة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة أيضًا و تمضي الرّسالة لتحدي متلقّيها لإثبات أنهم يستحقّون الجائزة عن طريق حل الألغاز التي سيتم نشرها بشكل متقطع على موقع SatoshiTreasure. استنادًا إلى صياغة الرسالة فإن جميع الذين لديهم أعلى مستوى من معرفة التشفير الرّقمي سيجدون صعوبة في التنافس في البحث عن مبلغ 1 مليون دولار من عملة البيتكوين.

الجزء الأول من التحدي هو أكثر سهولة إلى حد ما و لكنّه يتضمن السفر إلى أربع مواقع جغرافية مختلفة من أصل 12. يتم إخفاء أول ثلاثة مفاتيح في:

37.784038 ، -122.417812 (تندرلوين ، سان فرانسيسكو).

40.758931 ، -73.985099 (برودواي ، نيويورك).

34.062628، -118.129485 (Monterey Park، CA).

42.360342 ، -71.087282 (كامبريدج ، ماساتشوستس).

يبدو أنه سيكون متاحًا للصيادين للعثور عليه بداية من منتصف النهار بالتوقيت المحلي في 16 أبريل.

يتم إخفاء المفتاح الثاني مرة أخرى في أربعة مواقع مختلفة. ومع ذلك ففي هذه المرة ستكون المواقع على الجانب الآخر من العالم و سيكون هذا المفتاح متاحًا بدءًا من 17 أبريل في منتصف النهار بالتوقيت المحلي. و المواقع هي :

39.93685 ، 116.45426 (بكين شي ، الصين).

22.281185 ، 114.156715 (Queen’s Road Central، Hong Kong).

35.654811 ، 139.748974 (مدينة ميناتو ، اليابان).

37.583827 ، 127.031035 (سيول ، كوريا الجنوبية).

أخيرًا سيتم أيضًا إصدار المجموعة الثالثة من المفاتيح الأولية لإلغاء تأمين كنز البيتكوين في 17 أبريل في منتصف النهار بالتوقيت المحلي. هذه المرة ينتشر المفتاح عبر أربع قارات. المواقع هي:

51.5082944 ، -0.2013407 (نوتينغ هيل ، لندن).

0.3474019 ، 32.6036514 (كمبالا ، أوغندا).

-33.8881323 ، 151.1901988 (Camperdown NSW ، أستراليا).

-34.596118 ، -58.373290 (بوينس آيرس ، الأرجنتين).

لا يوجد حاليا أي فكرة عن الجهة التي تقف وراء كنز ساتوشي ، ولكن سيكون من المثير رؤية كيف تتكشف عمليات البحث عن 400 مفتاح مشفّر مخفي.

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المصدر : www.newsbtc.com

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