تقرير: شركة بلوكتشين الناشئة كونسنسيس تسعى إلى الحصول على ٢٠٠ مليون دولار من المستثمرين الخارجيين

تام شمس - الأربعاء 17 أبريل 2019 08:59 صباحاً - تسعى شركة "كونسنسيس" التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، إلى جمع ٢٠٠ مليون دولار، وذلك حسبما أفاد موقع أخبار التكنولوجيا "ذا إنفورميشن" يوم ١٥ أبريل.

ووفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، تحاول شركة كونسنسيس جذب مستثمرين خارجيين لجمع ٢٠٠ مليون دولار. وبحسب ما ورد تحدث المديرون التنفيذيون للشركة مع مستثمرين في هونغ كونغ وكوريا الجنوبية، ولكن في وقت مبكر من أبريل، لم تجد كونسنسيس مستثمرًا رئيسيًا.

وقد استشهد ذا إنفورميشن بوثائق جمع التبرعات، وكشفت أن شركة كونسنسيس أغلقت عام ٢٠١٨ بإيرادات بلغت ٢١ مليون دولار فقط معظمها من أعمال الاستشارات المؤسسية. ووفقًا للوثيقة، تخطط "كونسنسيس" لأن تكون إيراداتها أكثر من ٥٠ مليون دولار في عام ٢٠١٩، مع حوالي ٤٠ مليون دولار من خدماتها.

وتكشف الوثائق أن شركة كونسنسيس لديها حصة كبيرة في شركات بلوكتشين التي احتضنتها. حيث يُقال إن كونسنسيس تسعى للحصول على تقييم بقيمة مليار دولار على الأقل، وهو رقم يفيد ذا إنفورميشن أنه مرتفعًا للغاية، بالنظر إلى إيرادات الشركة والمستثمرين.