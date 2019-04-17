منصة BitMEX تستعد لإطلاق منتج جديد لمستثمري البيتكوين والكريبتو

تريد منصة “BitMEX” التوسع في قطاع المنتجات الرقمية. حيث تحدث “آرثر هايس” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ منصة “BitMEX” حول مواضيع مختلفة عن رحلته في مجال تنظيم المشاريع وكيف تخطط منصة BitMEX للإستمرار في ساحة الكريبتو.

في المقابلة، أدلى “هايس” بتصريحات متوهجة حول البيتكوين، ودوره في نجاح المنصة خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار إلى أن منصة “BitMEX” لا تأخذ البيتكوين إلا كضمان، مما يسمح للمنصة بمعالجة المعاملات دون تدخل طرف ثالث أو تدخل بشري وبالتالي، يمكن بسهولة الوصول إلى العملاء في غضون دقائق.

كشف “هايس” أن الشركة في المراحل الأولية لتطوير منصة تداول الخيارات للعملات المشفرة. عند سؤاله عن الجدول الزمني لإطلاق النظام الأساسي، قال “هايس” إنه من المحتمل أن تمتلك منصة BitMEX منتج الخيارات الخاصة بنا في غضون 12 إلى 18 شهرًا.”

يجدر بالإشارة إلى أن خيارات التداول هي مشتقات مالية تتيح للمستثمرين فرصة التحوط من مراكزهم في أصل محدد. وبشكل أكثر تحديدًا، يمكن للمتداول استخدام خيار لشراء أو بيع كمية محددة من الأصل بسعر محدد في المستقبل.

أعلن “هايس” أيضًا أن منصة BitMEX تستثمر في شركة ناشئة جديدة تسمح للناس بالاستثمار في أسهم ناسداك (Nasdaq) و S&P 500 الشهيرة باستخدام اصول البيتكوين الخاصة بهم، مع التخلص أيضًا من أي مخاطرة بين البيتكوين والدولار. في حديثه عن طريقة عمل الشركة الناشئة، قال “هايس” :

“سترسل البيتكوين. ستعمل على تحويلها إلى دولارات وتسمح لك بشراء أسهم مباشرة. عندما ترغب في الخروج من السوق، فإنك ستبيع الأسهم، وتعيد الدولار، ثم يمكنك الحصول على عملة البيتكوين الخاصة بك. “

أشار هايس إلى أن المنتج المدعوم من البيتكوين سيوفر جسراً بين الأسواق الناشئة و “المؤشرات الأكثر سيولة وأبرزها في العالم”.

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تأسست منصة “BitMEX” في هونغ كونغ عام 2014 ، ونمت لتصبح لها شعبية خاصة بين المستثمرين ومجتمع الكريبتو. حتى كتابة هذه السطور، احتلت المنصة المرتبة الثالثة بين منصات تداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجمها ، حيث تم تداول 1.065 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

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كما قدم الرئيس التنفيذي إجابة حول أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا حول منصة BitMEX ؛ سواء كانوا سيضيفون عملة رقمية جديدة إلى القائمة الخاصة بهم أم لا.

ومع ذلك، في حين أن هناك عدد ضخم من العملات الرقمية الجديدة التي يتم إدراجها بواسطة العديد من منصات التداول، فقد تم تخصيص منصة BitMEX بشكل ملحوظ على الحفاظ على نهج محدد لقائمة العملات الرقمية.

حاليًا، تشمل قائمة العملات الرقمية في منصة “BitMEX” على البيتكوين (BTC) وبيتكوين كاش (BCH) والريبل (XRP) ولايت كوين (LTC). في البث المباشر، سُئل “هايس” عما إذا كانت منصة BitMEX ستضيف أي عملات رقمية أخرى إلى قائمتها.

أجاب “هايس” أنه لن يتم إضافة عملات رقمية جديدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المشتقات سوف تتطلب كمية كافية من السيولة في السوق الفوري.

وأشار إلى أنه إذا كان من المفترض أن تقوم منصة BitMEX بإدراج عملة رقمية جديدة، فلن يكون بمقدور صناع سوق التحوط من المخاطر، مشيرًا إلى أن منصة بينانس Binance, لديها بالفعل مجموعة واسعة من العملات حيث يرغب صناع السوق في تحديد سعرها. ووفقًا له، فإن مثل هذه الحالة ستجعل المنصة منتشرة على نطاق واسع للغاية، ولن يكون هذا السيناريو مناسبًا لعملاء منصة BitMEX.

“من وجهة نظر العميل، إنها تجربة فظيعة، فأنا أعالج منتجًا ذو رافعة مالية ذا انتشار أوسع، ثم الأساس في السوق الفوري، وأزيد من مخاطرة التصفية بإضافة عملات رقمية جديدة. وهذا شيء لا نريد القيام به.”

قال “هايس” إنه عندما تقرر شركته إضافة منتج جديد، فإنها ترغب في أن يصنع صانعو السوق “أسعارًا جيدة النوع” لعملائهم. وأشار إلى أن هذا السبب هو السبب وراء عدم إدراج منصة BitMEX العديد من العملات المشفرة في قائمتها مثل منصة بينانس (Binance).