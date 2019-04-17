كوريا الجنوبية: مشغل بورصة بيتهامب يكسب ٢٠٠ مليون دولار من صندوق استثمار ياباني

تام شمس - الأربعاء 17 أبريل 2019 03:01 صباحاً - تلقت الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية "بيتهامب" ٢٠٠ مليون دولار كتمويل من صندوق إس تي بلوكتشين الياباني، وذلك حسبما أكده الأخير في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف اليابان يوم ١٥ أبريل.

وستسمح الأموال، التي تشكل جزءًا من جولة تمويل من السلسلة A، لبلوكتشين إكستشينج ألاينس (BXA) بتوسيع الجانب الدولي من بيتهامب، التي تعد بالفعل واحدة من أكبر البورصات في كوريا الجنوبية. كما ستظهر أزواج تداول جديدة، حسبما يشير البيان الصحفي.

ويقع صندوق إس تي بلوكتشين في اليابان، لكنه يتميز بمشاركة المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.

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وقد قالت "بلوكتشين إكستشينج ألاينس" في بيان صحفي: "شارك الصندوق رؤيتنا في إنشاء منصة عالمية للتبادل الرقمي يمكنها أن تنقل بشكل فعال القيمة عبر الحدود بتكاليف أقل، والتي كانت الأساس المنطقي وراء هذا القرار الاستثماري".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاضطرابات في بيتهامب، التي تكبدت خسائر بنحو ١٣ مليون دولار في أواخر الشهر الماضي فيما اقترح التنفيذيون أنه عملية داخلية للاحتيال على الشركة.

وقد أصدرت الشركة بعد ذلك نتائج التدقيق العلني من طرف ثالث، لتطمئن المستخدمين بأن أموال المستثمرين مخزّنة بشكلٍ آمن.