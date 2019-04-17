إس بي آي هولدينغز اليابانية تستثمر في مقدم طلب لبورصة عملات مشفرة محلية

تام شمس - الأربعاء 17 أبريل 2019 03:01 صباحاً -

كشفت شركة FXCoin اليابانية الناشئة للعملات المشفرة عن إكمالها لحصة طرف ثالث مع شركة الخدمات المالية "إس بي آي هولدينغز". وقد أفاد كوينتيليغراف اليابان يوم ١٥ أبريل عن هذا التطور، والذي يساهم في هدف FXCoin المتمثل في إطلاق شركة لتبادل العملات المشفرة في البلاد.

تأسست FXCoin، التي تركز حاليًا على توفير معلومات السوق للمستثمرين، في ديسمبر ٢٠١٧ من قبل الرئيس السابق لمبيعات العملات الأجنبية في دويتشه بنك "تومو أونيشي". وإلى جانب أونيشي، الذي يشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي لشركة FXCoin، أفادت التقارير أن الشركة الناشئة تضم أيضًا عددًا من المخضرمين في بنك نومورا وميتسوبيشي يو إف جي فاينانشال وبنك HSBC.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف اليابن، ختمت FXCoin عضويتها من الدرجة الثانية في رابطة بورصات العملات الافتراضية اليابانية (JVCEA) في فبراير. وقد تم تصميم فئة العضوية للشركات التي تتطلع إلى التقدم بطلب للحصول على رخصة تشغيل بورصة عملات مشفرة رسمية من هيئة الرقابة المالية في البلاد، وهي رابطة الخدمات المالية.