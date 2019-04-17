الرئيس التنفيذي لشركة بيتميكس، آرثر هايس، يكشف عن خطط لفتح منصة خيارات للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 17 أبريل 2019 03:01 صباحاً - كشف آرثر هايس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة مشتقات العملات المشفرة "بيتميكس"، أن الشركة تأمل في فتح منصة خيارات عملات مشفرة على المدى المتوسط. وقد أدلى هايس بتصريحاته خلال مقابلة مع بودكاست فينتشر كوينست يوم ١٢ أبريل.

حيث أشار هايس - وهو متداول أسهم سابق في سيتي غروب - إلى جدول زمني تقريبي للإطلاق القادم، موضحًا ما يلي:

"نأمل أن يكون لدينا منصة الخيارات الخاصة بنا في غضون ١٢ إلى ١٨ شهرًا." Advertisements

كما ألمح هايس إلى تطلعات لابتكار قائمة خيارات، قائلًا "لدينا شخص يعمل مع بعض أساتذة الجامعات على طريقة جديدة معقدة للقيام بذلك."

والخيارات هي نوع من المشتقات المالية التي تمنح المشتري الحق - ولكن ليس الالتزام - في شراء أو بيع أصل بسعر متفق عليه في المستقبل. وهي مصممة لتكون بمثابة استراتيجيات للتحوط أو الحماية أو المضاربة في ظروف السوق المختلفة.

تم إنشاء بيتميكس في عام ٢٠١٤ ويقترب حجم التداول اليومي من ١,١ مليار دولار، مما تجعلها واحدة من أكبر البورصات المشفرة في العالم من حيث الحجم المُبلغ عنه. ولكن، كمنصة مشتقات فقط، لا يتم تضمينها في متوسطات أسعار وحجم كوين ماركت كاب الخاصة ببيتكوين (BTC).