دراسة: ٩٤٪ من صناديق الوقف التي تم استطلاعها تُخصص استثمارات للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 17 أبريل 2019 03:01 صباحاً - تم تخصيص ٩٤٪ من الأوقاف للاستثمارات المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام ٢٠١٨، وذلك حسبما كشف استطلاع جديد نُشر يوم ١٢ أبريل. وقد أجريت الدراسة في الربع الأخير من عام ٢٠١٨ من قبل منشورات التداول غلوبال كستديان وذا تريد كريبتو، بالشراكة مع شركة بيتغو لأمن بلوكتشين.

ومن بين ١٥٠ من الأوقاف التي شملتها الدراسة الاستقصائية، ورد أن ٨٩٪ من المجيبين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة، والباقي إما في المملكة المتحدة أو كندا.

وقد أظهر الاستطلاع أنه على الرغم من المخاوف التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع بشأن التنظيم والحفظ والسيولة، فإن الأوقاف ستواصل تخصيص الاستثمارات لفئة الأصول الجديدة - حيث قال ٧٪ فقط من المشاركين أنهم يتوقعون تخفيضًا في مخصصاتهم خلال العام المقبل.

وقال جوناثان واتكينز، مدير التحرير في غلوبال كستديان وذا تريد، عن نتائج الاستطلاع، موضحًا ما يلي:

"كان كل الحديث على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية يدور حول متى سيبدأ المستثمرون من المؤسسات المشاركة في استثمارات العملات المشفرة، لكن اتضح أنهم وصلوا بالفعل، في شكل صناديق لجمع التبرعات".

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كما أفاد الاستطلاع أن ٥٤٪ من المستطلعين كانوا يستثمرون مباشرة في أصول العملات المشفرة، مع قيام ٤٦٪ بالاستثمار في أنواع مختلفة من الصناديق.

وخلال الأشهر الـ ١٢ المقبلة، كشف ٥٠٪ أنهم يتوقعون زيادة استثماراتهم في العملات المشفرة، مع توقع ٤٥٪ أن تظل تخصيصاتهم عند مستوياتها الحالية.

ووفقًا للاستطلاع، فإن أهم ثلاث خصائص يتم البحث عنها عند اختيار صناديق العملات المشفرة هي أنها تمتثل للوائح التنظيمية القوية ولديها تدفق ورأس مال كافيان وتوفر حسابًا آمنًا.

كما تشير ذا تريد إلى أن التفاؤل الحذر هو نظرة عامة على مؤشرات اتجاهات الأوقاف من حيث فئة الأصول الناشئة، مستشهدة باعتقاد أحد المستجيبين أن "مستقبل الاستثمار" هو العملات المشفرة.