إيردروب Farm2Kitchen

تهدف Farm2Kitchen الى توفير وصول الأسواق العالمية للمزارعين الصغار والهامشيين في جميع أنحاء آسيا , حيث أطلقت Farm2Kitchen “سوق المزارعين العالمي” Global Farmer’s Marketplace (النسخة التجريبية) يهدف السوق إلى توفير الوصول المباشر إلى الأسواق ، والقضاء على طبقات التوزيع المتعددة ، وتوفير سعر عادل للمنتجين وتحسين مستوى معيشة المزارعين .
تخطط Farm2Kitchen أيضاً لتوسيع نطاق عملها ليشمل التوزيع على المطاعم والكافيتريات والخدمات الغذائية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا مع خطط مستقبلية للتوسع في جميع أنحاء العالم .
رقم الإيردروب : 68
إسم العملة : Farm2Kitchen
رمز العملة : F2K
كمية قطع التوزيع : 300 توكن لكل مشترك .
القيمة : 20$
التقييم : 5/5
المصداقية : 100%
موعد نهاية الإيردروب : غير معلن .
- قم بالتسجيل بالموقع : https://ico.farm2kitchen.io/register.html
- الأشتراك بمجموعتهم على تيليغرام : https://t.me/farm2kitchen
- انشاء تغريدة مباشرة بالضغط هنا : Airdrop Tweet
- التسجيل بمنصة EXMARKETS وتفعيل KYC ( هذه خطوة اختيارية لأضافة 100 توكن ) رابط المنصة : https://exmarkets.com
- املأ النموذج التالي : https://ico.farm2kitchen.io/airdrop.html
- لكل احالة 100 توكن إضافي .
– تبدأ مرحلة IEO للعملة على منصة EXMARKETS بتاريخ 22 ابريل 2019 .
– سيتم توزيع التوكن للمشتركين بعد شهر من نهاية مرحلة IEO .
إخلاء مسؤولية :
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.