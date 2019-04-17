إيردروب Farm2Kitchen

تهدف Farm2Kitchen الى توفير وصول الأسواق العالمية للمزارعين الصغار والهامشيين في جميع أنحاء آسيا , حيث أطلقت Farm2Kitchen “سوق المزارعين العالمي” Global Farmer’s Marketplace (النسخة التجريبية) يهدف السوق إلى توفير الوصول المباشر إلى الأسواق ، والقضاء على طبقات التوزيع المتعددة ، وتوفير سعر عادل للمنتجين وتحسين مستوى معيشة المزارعين .

تخطط Farm2Kitchen أيضاً لتوسيع نطاق عملها ليشمل التوزيع على المطاعم والكافيتريات والخدمات الغذائية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا مع خطط مستقبلية للتوسع في جميع أنحاء العالم .

رقم الإيردروب : 68

إسم العملة : Farm2Kitchen

رمز العملة : F2K

كمية قطع التوزيع : 300 توكن لكل مشترك .

القيمة : 20$

التقييم : 5/5

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المصداقية : 100%

موعد نهاية الإيردروب : غير معلن .

قم بالتسجيل بالموقع : https://ico.farm2kitchen.io/register.html الأشتراك بمجموعتهم على تيليغرام : https://t.me/farm2kitchen انشاء تغريدة مباشرة بالضغط هنا : Airdrop Tweet التسجيل بمنصة EXMARKETS وتفعيل KYC ( هذه خطوة اختيارية لأضافة 100 توكن ) رابط المنصة : https://exmarkets.com املأ النموذج التالي : https://ico.farm2kitchen.io/airdrop.html لكل احالة 100 توكن إضافي .

– تبدأ مرحلة IEO للعملة على منصة EXMARKETS بتاريخ 22 ابريل 2019 .

– سيتم توزيع التوكن للمشتركين بعد شهر من نهاية مرحلة IEO .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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