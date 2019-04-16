منصة Switcheo تكشف عن خارطة الطريق الجديدة وخططها لعام 2019

قامت منصة “Switcheo” وهي أحد المنصات اللامركزية والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وتستضيف حاليًا الأسواق على كلًا من شبكة النيو (NEO) و شبكة الإيثيريوم (ETH)، بإعلان خططها للتطوير للربع الثاني من عام 2019 وما بعده.

تقنية Atomic Swap

أعلنت منصة Switcheo أن ميزة “Atomic Swap” الخاصة بها ستدخل النسخة التجريبية الخاصة في 16 أبريل 2019. إذا سارت النسخة التجريبية بسلاسة، تهدف Switcheo إلى إدراج أول عرض للتقنية عبر البلوكشين، وهو إقران زوج (SWTH / ETH) في السوق، في وقت ما من الأسبوع الثالث في شهر أبريل الحالي.

من المتوقع أن تتم إضافة تداول عملة إيوس (EOS) إلى منصة “Switcheo” في هذا الربع، مع “تاريخ تجريبي تقديري” للأسبوع الأخير من أبريل 2019.

تعمل المنصة على المضي قدمًا في تطوير البلوكشين الخاص بها والمعروف بأسم “Switcheo Chain” والتي تم الإعلان عنها مسبقًا.

أعلنت منصة “Switcheo” أن المشروع “يعدل [نموذج] الرمز المميز بشكل طفيف”، والذي يزعم أنه “يزيد من فائدة الرمز المميز الحالي” إلى ما بعد تخفيض رسوم التداول. المزيد من التفاصيل قادمة “خلال الأسابيع المقبلة” حول هذه التغييرات.

من المقرر أن تستخدم سلسلة “Switcheo Chain” نموذجًا معتمدًا لإثبات الملكية على Tendermint. تم تصميمه للعمل مع عقود ذكية بسيطة وغير موثوق بها لتمكين الودائع والسحوبات. ومن المقرر مبدئيا لإطلاق المنتج المبدئي في الربع الثاني من عام 2019.

تخطط Switcheo لإضافة بلوكشين غير مسمى آخر في الربع الثاني من عام 2019. “بدأت” أعمال التطوير على التكامل، وسيتم متابعة الإعلان عن هذا الأمر في تاريخ لاحق.

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ومع ذلك، فإن البلوكشين الجديد ليس “QTUM” كونه تم الإعلان عن ذلك مسبقًا وأنه تم وضع هذه الخطوة في “حجز غير محدد” بواسطة منصة Switcheo بسبب “قلة النشاط” في نظامها البيئي. لا تستبعد منصة Switcheo إضافة دعم بلوكشين QTUM من خلال بوابة تعاقد ذكية بعد تشغيل سلسلة منصة “Switcheo” المستقلة.

تطوير واجهة المستخدم

تفاصيل واجهة مستخدم منصة “Switcheo” اللامركزية لا تزال قيد التطوير. قام الفريق أيضًا بإلقاء نظرة على واجهة التطبيقات اللامركزية (dApp) المقترحة، وسوف يقترح تغييرات وتحسينات لتحقيق “قابلية التشغيل المتكامل بسلاسة تامة”. وتعتزم منصة “Switcheo” أيضًا دعم محافظ النيو (NEO) التي تم إطلاقها مؤخرًا.

تحسينات أخرى ضمن خطط “Switcheo” للاندماج في المنتج الحالي في الربع الثاني من عام 2019 وتشمل ما يلي:

– توزيع الغاز على الأفراد الجدد الذين لهم عقود في Switcheo

– توزيع أجزاء بسيطة من عملة المنصة “SWTH” للتداول في الأرصدة الرمزية الصغيرة

– دعم رموز الايثيريوم ERC-20 بالكامل لمنصة Switcheo الخاصة بالتداول خارج البورصة (OTC)

تخطط منصة Switcheo أيضًا لزيادة نسبة المصادر المفتوحة لقواعدها البرمجية وقبول المساهمات العامة لجوانب معينة من المنصة. ذكر الفريق على وجه التحديد مكتبة switcheo-js، وواجهة المستخدم الأمامية، وروبوتات صنع السوق وتداول الأطراف الثالثة.

لقد واجه شركاء Switcheo بعض الصعوبات القانونية والتقنية لإدخال بوابة العملات النقدية إلى الربع الثاني من عام 2019 أو ما بعده. من جانبهم، تدعي Switcheo أنها “أكملت بالفعل التطوير النشط منذ ديسمبر” لعام 2018.

تدرس Switcheo أيضًا إمكانية تقديم عروض التبادل المبدئي (IEO) من خلال برنامجها وهي “تبحث عن مشاريع قوية تفي بمعاييرها” قبل العمل.