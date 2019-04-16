بورصة كوين تشك تضيف إيثريوم وريبل إلى مكتب التداول المباشر الجديد الخاص بها

تام شمس - الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:51 مساءً -

أفاد كوينتيليغراف اليابان يوم ١٥ أبريل أن "كوين تشيك" قد قامت بإضافة أول عملتين بدديلتين إلى مكتبها للتداول خارج البورصة (OTC) الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

كوين تشك، التي بدأت تشغيل خدمة التداول خارج البورصة الخاصة بها مع بيتكوين (BTC) في بداية الشهر، تقدم الآن إيثريوم (ETH) وريبل (XRP)، ثاني وثالث أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية على التوالي.

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وتقدم مكاتب التداول خارج البورصة خدمات متخصصة للمتداولين كبار الحجم، مما يسمح لهم بالتوفير في الرسوم وتجاوز ما قد يمثل عقبة رئيسية في شراء أو بيع استثمارات العملات المشفرة الكبرى من خلال الطرق القياسية.

وقد أصبحت هذه الميزة شائعة بين البورصات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، حيث أفاد كوينتيليغراف سابقًا عن ظهورها المستمر على الرغم من استمرار سوق العملات المشفرة الهبوطي.

ووفقًا لنشر مدونة من كوين تشك اليوم، ستدرس الشركة أيضًا إضافة المزيد من العملات إلى مكتب التداول خارج البورصة الخاص بها في الوقت المناسب، لكنها لم تلمح إلى ما ستعطيه الأولوية.