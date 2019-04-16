كارفور ونستله تعملان مع آي بي إم لتتبع البطاطس المهروسة مع بلوكشين

تام شمس - الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:51 مساءً -

أعلنت شركة نستله العملاقة للأغذية ومقرها سويسرا وسلسلة سوبرماركت كارفور الفرنسية وشركة آي بي إم الأمريكية عن استخدام تقنية بلوكشين الأخيرة لتتبع أطعمة فرنسية شهيرة، وذلك حسبما أعلنت الشركات في بيان صحفي بتاريخ ١٥ أبريل.

وستستخدم كل من نستله وكارفور، وكلاهما عضو في منصة بلوكتشين "فود تشين" الخاصة بشركة آي بي إم، التكنولوجيا لتتبع سلسلة التوريد الخاصة بـ Mousline، وهي علامة تجارية معروفة بمنتج البطاطا المهروسة الفورية.

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وبمجرد طرحها، سيتمكن المتسوقون من مسح رمز الاستجابة السريعة بهواتفهم الذكية لمعرفة بالضبط من أين جاءت البطاطس في عبوة معينة، وكذلك رحلتها إلى متجر كارفور المحدد.

"باستخدام رمز الاستجابة السريعة على عبوة المنتج، سيتمكن كل مستهلك من استخدام منصة آمنة على هاتفه الذكي للوصول إلى المعلومات الموجودة في سلسلة إمدادات الإنتاج، بما في ذلك أصناف البطاطا والتواريخ وأماكن التصنيع المستخدمة، ومعلومات حول مراقبة الجودة، والأماكن وتواريخ التخزين قبل وصول المنتج إلى الرفوف"، حسبما يؤكد البيان الصحفي.

وتابع كارفور في البيان الصحفي موضحًا أن "هذه الشراكة تعتمد على القيم المشتركة لكل شركة لجلب المزيد من الشفافية للمستهلكين في قطاع الأغذية".