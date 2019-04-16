أكبر شركة لإدارة السفر في المملكة المتحدة تقبل بيتكوين كوسيلة للدفع

تام شمس - الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:51 مساءً - بدأت كوربوريت ترافلر، وهي أكبر شركة لإدارة السفر في المملكة المتحدة، في قبول بيتكوين (BTC) للمدفوعات، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١٥ أبريل.

وستسمح الشراكة التي تم إعلانها مؤخرًا مع شركة دفع العملات المشفرة "بيتباي" لشركة كوربوريت ترافلر - والتي توفر خدمات إدارة سفر الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة - بقبول عملات بيتكوين. حيث أوضح آندي هيغلي، المدير العام بالمملكة المتحدة في كوربوريت ترافلر، قائلًا:

"لقد شهدنا طلبًا متزايدًا من عملائنا على خيار الدفع في بيتكوين مقابل حجوزات سفر الأعمال التي قام بها مستشارو السفر لدينا. وقد اخترنا بيتباي لإدارة معالجة التجار لدينا لأنها تجعل الأمر سهلًا وتتعامل مع كامل عملية الحصول على بيتكوين أو بيتكوين كاش من العميل وإيداع الأموال في حسابنا."

ووفقًا للبيان الصحفي، لا تهتم كوربوريت ترافلر بتذبذب الأسعار في أسواق العملات المشفرة، حيث سيتم تحويل عملات بيتكوين مباشرة إلى الجنيه البريطاني. ويزعم أن بيتباي تتقاضى رسومًا وعمولة تبلغ ١٪ لتحويل الأموال، والتي تقول كوربوريت ترافلر إنها أرخص من معالجة بطاقات الائتمان.

بدأت شركات ومنظمات أخرى في صناعات السياحة والسفر في قبول العملات المشفرة، مستشهدة بطلب العملاء. ففي مارس ٢٠١٨، أعلن مجلس السياحة الوطني الألماني أنه سيقبل عملات بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل خدماته.