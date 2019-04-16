منصة OKEx تضيف خيار العملات النقدية وتستعد للإكتتاب الثاني على منصتها

أعلنت “OKEx” وهي منصة للعملات الرقمية المشفرة مقرها مالطا تقدم خيار التداول بالعقود الآجلة وخيارات استثمارية مختلفة، عن إضافة خيار شراء العملات الرقمية مقابل العملات النقدية في نظامها الأساسي.

من المتوقع أن تعمل الإضافة على تحسين الوصول إلى العملات المشفرة حيث تستعد المنصة للإكتتاب الثاني لها في نهاية هذا الشهر.

وفقًا لإعلان منصة OKEx، تنوي المنصة تسريع التبني الجماعي عن طريق فتح منصة لتداول العملات الرقمية مقابل العملات النقدية. سوف تمتد الأزواج الجديدة إلى العملات الأوروبية مثل اليورو والروبل الروسي والليرة التركية.

بالإضافة إلى الوظائف الأساسية، تتضمن المنصة ميزات للمتداولين المتقدمين بما في ذلك:

دعم العملاء الخاص: دعم العملاء الحصري للأفراد.

امتيازات متنوعة: دعم لمجموعة واسعة من خدمات التداول، وفرص الإعلان، وخدمات التداول المرنة

عرض الأولوية على دفاتر الطلبات

القدرة على ضبط الخصائص بحرية للأطراف المقابلة

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تهدف منصة “OKEx” إلى ضبط وتيرة تداول العملات المشفرة بحيث تشمل قنوات تداول العملات النقدية إلى عملات مشفرة كجزء من إجراءات التشغيل القياسية. حاليًا تقدم منصة “OKEx” ما يزيد عن 400 زوج من أزواج التداول والعقود الآجلة، ومع تدفق خيارات السندات، قد تشهد المنصة ارتفاعًا في السيولة.

إن أزواج التداول عبر العملات النقدية ليست هي الشئ الجديد فقط والقادم إلى بورصة “OKEx”، فقد انضمت المنصة أيضًا إلى بورصات: (Bittrex و Binance و Huobi) في تأسيس نفسها كمنصة لإطلاق مشاريع جديدة.

حيث اطلقت “OK Jumpstart” وهي منصة مخصصة لبيع العملات الرقمية عبر المنصات خاصة بمنصة “OKEx”، عرض البيع الجماعي عبر المنصات (IEO) الأسبوع الماضي مشروع بلوك كلاود (BLOC). لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل العرض التالي.

من المتوقع أن تسهل العروض الجديدة الاستثمار في العملات المشفرة والتي تهدف إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى صناعة الكريبتو.