إلغاء إدراج عملة “بيتكوين إس في” من منصة باينانس يتسبب بهبوط سعرها بأكثر من 13%

المنصة الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية “Binance” قامت بخطوة جديدة تتعلق بالتهديدات السابقة ضد أنصار عملة بيتكوين إس في (Bitcoin SV). وفقًا لبيان صحفي، لم تعد العملة المشفرة المثيرة للجدل تفي بالمعايير التي حددتها منصة “بينانس” وسيؤدي ذلك إلى إلغاء إدراج العملة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ينبع هذا القرار من تهديدات “كريج رايت” الذي يدعي بأنه الشخص الأكثر نجاحًا حتى الآن وأنه خلف شخصية “ساتوشي ناكاموتو”. يقال إن عالم الكمبيوتر الأسترالي يرسل خطابات بدعاوى قانونية إلى الأفراد والمؤسسات الإخبارية الذين قالوا إن ادعاءاته بأنه “ساتوشي ناكاموتو” مزورة.

اندلعت الأخبار في وقت سابق اليوم عبر بيان صحفي من بينانس، بعنوان “Binance Will Delist BCHSV”. في المنشور، تشير المنصة إلى أن هذه الخطوة هي جزء من المراجعات الدورية للعملات الرقمية التي تختار إدراجها وما إذا كانت تلبي معايير معينة وضعتها الشركة. يبرر بينانس هذا بالقول:

“عندما لا تفي العملة المشفرة أو الرمز بهذا المعيار أو عندما تتغير معايير الصناعة، فإننا نجري مراجعة أكثر تعمقًا وربما نحذفها إذا تأكدنا من هذا الأمر. ونعتقد أن هذا يحمي جميع مستخدمينا بشكل أفضل.”

يستمر المنشور في سرد ​​بعض العوامل التي تراها المنصة. ويشمل ذلك التزام المطور ومستوى نشاطه في المشروع، ومدى ثبات الشبكة، ومدى شفافية فريق التطوير الرائد مع الجمهور، ومدى مساهمة المشروع في مساحة التشفير الأوسع، وأخيراً ، إذا كان هناك دليل على عدم أخلاقية أو السلوك الاحتيالي المحيط بالعملة الرقمية.

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وفقًا لبينانس، فإن انقسام “بيتكوين إس في” والتي يرأسها “كريج س. رايت” و “كالفين آيري” قد فشلت في تلبية معايير المنصة ولذلك سيتم ايقاف إدراجها في التداول في يوم 22 أبريل 2019. وستظل عمليات السحب متاحة حتى 22 يوليو.

ورافق البيان الصحفي لبينانس “تدوينة” من مؤسس منصة بينانس “تشانجبينج تشاو”. في ذلك، يُرى أنه يلمح إلى التنفيذيين الآخرين في المنصات أن يحذوا حذوه.

بعد أخبار إلغاء بينانس لإدراج العملة، انخفض سعر عملة “بيتكوين إس في” في خطوة غير متزامنة تمامًا مع سوق الكريبتو. في حين سجلت العديد من العملات الرقمية مكاسب طفيفة (واحد أو اثنين في المائة) على مدار الـ 24 ساعة الماضية، فإن القيمة السوقية لـ “Bitcoin Cash Satoshi’s Vision” انخفضت ما يقرب من 100 مليون دولار خلال ساعة بعد الخبر.