تعدين البيتكوين: إحصائيات رئيسية تكشف عن مخاوف سخيفة بشأن استهلاك الطاقة

وفقاً لموقع CCN الإخباري شرع “أنطوان لو كالفز” Antoine Le Calvez – باحث في CoinMetrics – في تحديد كيف يمكن مقارنة تأثير البيئي لصناعة تعدين البيتكوين بتأثير صناعة السيارات . و استنتاجه الملفت للنظر ؟! هو أن المركبات الأمريكية تستهلك تقريبًا نفس كمية الطاقة – على مدار ثلاثة أيام – التي استهلكها البيتكوين على مدار فترة وجوده بالكامل .
لقد تمت المقارنة بين الرقم المعبر عن كم الطاقة المستخدمة لدفع السيارات و كمية النفط المطلوبة لذلك ( وفقاً للتقارير 1.3 مليون طن في اليوم ) ، و بين كمية الطاقة المستخدمة في تعدين و استخراج البيتكوين على مدى السنوات العشر الماضية .
و قد ذكر “أنطوان لو كالفز” في تغريدة له على صفحته في موقع Twitter ، قائلاً :
” لقد استهلك تعدين البيتكوين – خلال سنوات وجوده العشرة – نفس القدر من الطاقة التي تستهلكها السيارات الأمريكية على مدار 3 أيام . ”
” تستهلك السيارات الأمريكية حوالي 1.3 مليون طن من النفط يوميًا . “
إن الإستنتاج الذي تم التوصل إليه من خلال المقارنة لديه بعض المشاكل البارزة .
لسبب واحد ، يعتبر Antminer S9 ( و الذي يستخدم لتحديد كمية الطاقة التي يستخدمها الـ Bitcoin ) أحد أكثر أجهزة تعدين الـ Bitcoin كفاءة .
إن أول عامين من تعدين الـ Bitcoin و التي كانت تتم بمعدل صعوبة أقل بكثير ( و بالتالي كانت تتطلب معدل hash أقل و هو ما يترجم بالتبعية إلى استهلاك طاقة أقل بشكل عام ) – تتم باستخدام أجهزة كمبيوتر متوسطة الإمكانيات في الكثير منها .
سوف يستهلك ألف جهاز كمبيوتر عادي طاقة أقل من ألف جهاز من طراز Antminer S9 ، و لكنه سينتج قوة تعدينية ( hashpower ) أقل .
إن التباين بين الأجهزة المستخدمة في التعدين يجعل من الصعب حصر حساب فعليٍ للطاقة المستهلكة بواسطة تعدين البيتكوين .
يعتقد “ديفيد هاردينج” David Harding أنه بإمكانك حساب الأجهزة الأقل كفاءة ، و لا يزال يمكنك معرفة الفرق :
حيث قال “ديفيد” في تغريدة له على موقع Twitter :
” في هذه الحالة ، يمكنك الحصول على تقدير تقريبي للكهرباء المستخدمة من خلال حصر كل مكافآت التعدين ( بالدولار الأمريكي في وقت التعدين ) ، و من ثم يمكنك تخمين النسبة المئوية لذلك ، من خلال القيمة التي تم دفعها كثمن للكهرباء ، و تقسيمها على سعر معقول للكهرباء . “
بطبيعة الحال ، لم تتم عمليات تعدين الـ Bitcoin بإستخدام الطاقة النفطية ، أو من الممكن أن تكون قد تمت بإستخدام هذا النوع من الطاقة ولكن في نطاق محدود للغاية ( أي أنه أمر نادر ) . أما من ناحية أخرى ، فقد تم إستخدام طاقة الفحم على نطاق واسع في تعدين البيتكوين من خلال معدات خاصة في الصين . ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن انبعاثات الكربون الصينية القائمة على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أقل من الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذه حقيقة يتم تجاهلها كثيرًا .
و في تعقيب لـ Keyword: Crypto حول هذه المقارنة التي ذكرها “أنطوان لو كالفز” في تغريدته :
” أقل من واحد في المئة من الناس في العالم يمتلكون عملات رقمية و أقل من واحد في المئة من هؤلاء الناس يديرون عقدة ( node ) و أقل من واحد في المئة من هؤلاء الناس يقومون بالتعدين، مقارنة غبية . “
يتعارض استنتاج “لو كالفز” مع التوقعات الأقل وردية ( السلبية ) لعملية تعدين البيتكوين ، باعتبارها جهد هائل يقوم باستهلاك الطاقة .
إن البصمة الكربونية للبيتكوين حقيقية ، لكن التصريحات الهستيرية التي تدعي بأن البيتكوين يستخدم في عملية التعدين طاقة أكثر من بعض البلدان ، تعد تصريحات مبالغ فيها و تتجاهل عوامل مهمة .
أدت المخاوف البيئية المثارة حول الـ Bitcoin إلى إنشاء العديد من الخوارزميات البديلة ، بما في ذلك “إثبات المصلحة” ( proof-of-stake ) ، و التي سيتم اعتمادها بواسطة الـ Ethereum بشكل جزئي بسبب المخاوف البيئية التي يطرحها التعدين .
إن الاهتمامات البيئية بالتحديد هي التي دفعت “برام كوهين” Bram Cohen – مؤسس BitTorrent – إلى إنشاء عملة Chia الخاصة به ، و التي سوف تستخدم “مزرعة تخزين” ( storage farming ) متوفرة كوسيلة بديلة لإنشاء الكتل ( blocks ) و التحقق منها ( verification ) .
تنطوي الإستدامة طويلة الأجل الخاصة بتعدين البيتكوين على مخاطر وجودية أخرى ، إلى جانب إرتفاع استهلاك الطاقة ( و التكاليف الباهظة المرتبطة بها ) . إن عدد منتجي الأجهزة المتعلقة بالـ Bitcoin ضئيل ، وتبقى شركة Bitmain لها النصيب الأكبر .
واجهت شركة Bitmain صعوبات منذ أن بدأ السوق في مرحلة الهبوط خلال عام 2018 ، و سمحت الشركة مؤخرًا بانتهاء صلاحية الإيداع المتعلق بالعرض العام الأولي ( initial public offering ) الخاص بها . يتبع ذلك تقارير عن عمليات تسريح العمالة و التهديدات المحتملة في غرفة مجلس الإدارة . و هناك تقارير أكثر حداثة ، تفيد بأنه لا يمكن إنتاج أحدث أجهزة تعدين للشركة بتكلفة معقولة على نطاق واسع .
و قد ذكر “آدم باك” Adam Back في تغريدة له على موقع Twitter ، قائلاً :
” إن العملية تسير في Bitmain بشكل مثير للاهتمام ، خاصة فيما يتعلق بـ S15 miner : عائد الـ 7nm منخفض بشكل غير عادي ، و تبلغ تكلفة الـ 7nm ثلاثة أضعاف الـ 10nm ، إن حجم بيع الوحدات التجريبية فقط ( 1000 s15s ) بخسارة 30 ٪ على كل وحدة و بكفاءة مماثلة لرقائق الجيل الجديد لـ 10nm الصادرة عن عدة منافسين ولا توجد fab capacity للـ 7nm متاحة على أي حال . “
بالطبع ، هناك دائمًا وحدات معالجة رسومات ( GPUs ) ، و التي سيتم إنتاجها بغض النظر عن حالة أسواق العملات الرقمية . يتم إنتاج بطاقات الرسومات ( graphics cards ) العادية و يتم بيعها لكل من صناعة الألعاب و متوسط مستخدمي الكمبيوتر، بينما زادت مبيعات بطاقات الرسومات ( كروت الشاشة ) بشكل كبير خلال طفرة العملات الرقمية في عام 2017 ( من أجل التعدين على سلاسل مثل الـ Ethereum و الـ Monero ) ، فإن هناك شركات مثل nVidia و AMD و MSI و غيرهم من منتجي وحدات معالجة الرسومات ، لا تعتمد كليًا على معدني العملات الرقمية في الحصول على إيرادات أو أرباح .
في حين أن استنتاج “لو كالفز” يسلط الضوء على عدم أهمية البصمة الكربونية لصناعة الـ Bitcoin مقارنة بغيرها من الصناعات ، إلا أنه لا يرضي كل شخص يعمل في مجال العملات الرقمية، حيث يشعر الكثيرون أن مجرد مقارنة الـ Bitcoin بأسوء الأشياء ليست مقارنة مفيدة – بالطبع ، هناك صناعات أكثر كثافة في إستخدام الطاقة و إهدارها ، و هي أيضًا غير مستدامة بالنسبة إلى المجتمع على المدى الطويل .
و في تعقيب لـ (Det Insp Spacetime (J. Izurieta حول ما ذكره “أنطوان لو كالفز” في تغريدته :
” لست متأكدًا من الفائدة النسبية التي تكمن وراء إستخدام عملية استهلاك السيارات في الولايات المتحدة للطاقة كخط أساسي للمقارنة . هذا يبدو وكأنه خطأ في توجيه السياق . إن الأمر لا يشبه استهلاك السيارات للطاقة في الولايات المتحدة ، فهو اليوم مستدام ، بالنظر إلى العوامل الخارجية السلبية المتعلقة به . “
إن الطريقة التي يعمل بها سوق البيتكوين لا تساعد في مثل هذه الأمور، يمكنك الحصول على أكثر الرقائق تقدماً وكفاءة في إستخدام الطاقة و كل ما ستؤدي إليه هو معدل تجزئة وصعوبة أكبر بكثير ، مع احتمالية أن تكون الهوامش ( margins ) أكثر ارتفاعاً بالنسبة لمعدني البيتكوين فلا يوجد دليل على أن أي زيادة في الكفاءة سوف تؤدي إلى انخفاض إجمالي استهلاك الطاقة .
إن صناعة تعدين البيتكوين تعد صناعة تنافسية و للمنافسة ، عليك أن تساهم بأكبر قدر ممكن من القوة التعدينية ( hashpower ) – ولا توجد قوة التعدينية بدون كهرباء ، بغض النظر عن الكيفية التي يتم بها إنتاج هذه الكهرباء .
و كما يشير محلل السوق “ويلي وو” Willy Woo – على الرغم من ذلك – فإن الإنتقال الكبير للطاقة الشمسية يمكن أن يكون بمثابة القتل الرحيم للاستدامة طويلة الأجل في تعدين العملات الرقمية :
حيث عقب “ويلي وو” حول ما ذكره “أنطوان لو كالفز” في تغريدته ، قائلا :
” و بالمصادفة ، فإن الـ ( 1.75×10^17 ) جول المستخدمة في فترة العشر سنوات من تعدين البيتكوين ( نظرياً مع أجهزة الـ S9 miners كخط أساس للمقارنة ) تساوي ثانية واحدة من الطاقة الشمسية التي تصل إلى الأرض في الوقت الحالي ( 1.74×10^17 Watts ) . “
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