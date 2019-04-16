تعدين البيتكوين: إحصائيات رئيسية تكشف عن مخاوف سخيفة بشأن استهلاك الطاقة

وفقاً لموقع CCN الإخباري شرع “أنطوان لو كالفز” Antoine Le Calvez – باحث في CoinMetrics – في تحديد كيف يمكن مقارنة تأثير البيئي لصناعة تعدين البيتكوين بتأثير صناعة السيارات . و استنتاجه الملفت للنظر ؟! هو أن المركبات الأمريكية تستهلك تقريبًا نفس كمية الطاقة – على مدار ثلاثة أيام – التي استهلكها البيتكوين على مدار فترة وجوده بالكامل .

لقد تمت المقارنة بين الرقم المعبر عن كم الطاقة المستخدمة لدفع السيارات و كمية النفط المطلوبة لذلك ( وفقاً للتقارير 1.3 مليون طن في اليوم ) ، و بين كمية الطاقة المستخدمة في تعدين و استخراج البيتكوين على مدى السنوات العشر الماضية .

و قد ذكر “أنطوان لو كالفز” في تغريدة له على صفحته في موقع Twitter ، قائلاً :

” لقد استهلك تعدين البيتكوين – خلال سنوات وجوده العشرة – نفس القدر من الطاقة التي تستهلكها السيارات الأمريكية على مدار 3 أيام . ” ” تستهلك السيارات الأمريكية حوالي 1.3 مليون طن من النفط يوميًا . “

إن الإستنتاج الذي تم التوصل إليه من خلال المقارنة لديه بعض المشاكل البارزة .

لسبب واحد ، يعتبر Antminer S9 ( و الذي يستخدم لتحديد كمية الطاقة التي يستخدمها الـ Bitcoin ) أحد أكثر أجهزة تعدين الـ Bitcoin كفاءة .

إن أول عامين من تعدين الـ Bitcoin و التي كانت تتم بمعدل صعوبة أقل بكثير ( و بالتالي كانت تتطلب معدل hash أقل و هو ما يترجم بالتبعية إلى استهلاك طاقة أقل بشكل عام ) – تتم باستخدام أجهزة كمبيوتر متوسطة الإمكانيات في الكثير منها .

سوف يستهلك ألف جهاز كمبيوتر عادي طاقة أقل من ألف جهاز من طراز Antminer S9 ، و لكنه سينتج قوة تعدينية ( hashpower ) أقل .

إن التباين بين الأجهزة المستخدمة في التعدين يجعل من الصعب حصر حساب فعليٍ للطاقة المستهلكة بواسطة تعدين البيتكوين .

يعتقد “ديفيد هاردينج” David Harding أنه بإمكانك حساب الأجهزة الأقل كفاءة ، و لا يزال يمكنك معرفة الفرق :

حيث قال “ديفيد” في تغريدة له على موقع Twitter :

” في هذه الحالة ، يمكنك الحصول على تقدير تقريبي للكهرباء المستخدمة من خلال حصر كل مكافآت التعدين ( بالدولار الأمريكي في وقت التعدين ) ، و من ثم يمكنك تخمين النسبة المئوية لذلك ، من خلال القيمة التي تم دفعها كثمن للكهرباء ، و تقسيمها على سعر معقول للكهرباء . “

بطبيعة الحال ، لم تتم عمليات تعدين الـ Bitcoin بإستخدام الطاقة النفطية ، أو من الممكن أن تكون قد تمت بإستخدام هذا النوع من الطاقة ولكن في نطاق محدود للغاية ( أي أنه أمر نادر ) . أما من ناحية أخرى ، فقد تم إستخدام طاقة الفحم على نطاق واسع في تعدين البيتكوين من خلال معدات خاصة في الصين . ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن انبعاثات الكربون الصينية القائمة على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم أقل من الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذه حقيقة يتم تجاهلها كثيرًا .

و في تعقيب لـ Keyword: Crypto حول هذه المقارنة التي ذكرها “أنطوان لو كالفز” في تغريدته :

” أقل من واحد في المئة من الناس في العالم يمتلكون عملات رقمية و أقل من واحد في المئة من هؤلاء الناس يديرون عقدة ( node ) و أقل من واحد في المئة من هؤلاء الناس يقومون بالتعدين، مقارنة غبية . “

يتعارض استنتاج “لو كالفز” مع التوقعات الأقل وردية ( السلبية ) لعملية تعدين البيتكوين ، باعتبارها جهد هائل يقوم باستهلاك الطاقة .

إن البصمة الكربونية للبيتكوين حقيقية ، لكن التصريحات الهستيرية التي تدعي بأن البيتكوين يستخدم في عملية التعدين طاقة أكثر من بعض البلدان ، تعد تصريحات مبالغ فيها و تتجاهل عوامل مهمة .

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أدت المخاوف البيئية المثارة حول الـ Bitcoin إلى إنشاء العديد من الخوارزميات البديلة ، بما في ذلك “إثبات المصلحة” ( proof-of-stake ) ، و التي سيتم اعتمادها بواسطة الـ Ethereum بشكل جزئي بسبب المخاوف البيئية التي يطرحها التعدين .

إن الاهتمامات البيئية بالتحديد هي التي دفعت “برام كوهين” Bram Cohen – مؤسس BitTorrent – إلى إنشاء عملة Chia الخاصة به ، و التي سوف تستخدم “مزرعة تخزين” ( storage farming ) متوفرة كوسيلة بديلة لإنشاء الكتل ( blocks ) و التحقق منها ( verification ) .

تنطوي الإستدامة طويلة الأجل الخاصة بتعدين البيتكوين على مخاطر وجودية أخرى ، إلى جانب إرتفاع استهلاك الطاقة ( و التكاليف الباهظة المرتبطة بها ) . إن عدد منتجي الأجهزة المتعلقة بالـ Bitcoin ضئيل ، وتبقى شركة Bitmain لها النصيب الأكبر .

واجهت شركة Bitmain صعوبات منذ أن بدأ السوق في مرحلة الهبوط خلال عام 2018 ، و سمحت الشركة مؤخرًا بانتهاء صلاحية الإيداع المتعلق بالعرض العام الأولي ( initial public offering ) الخاص بها . يتبع ذلك تقارير عن عمليات تسريح العمالة و التهديدات المحتملة في غرفة مجلس الإدارة . و هناك تقارير أكثر حداثة ، تفيد بأنه لا يمكن إنتاج أحدث أجهزة تعدين للشركة بتكلفة معقولة على نطاق واسع .

و قد ذكر “آدم باك” Adam Back في تغريدة له على موقع Twitter ، قائلاً :

” إن العملية تسير في Bitmain بشكل مثير للاهتمام ، خاصة فيما يتعلق بـ S15 miner : عائد الـ 7nm منخفض بشكل غير عادي ، و تبلغ تكلفة الـ 7nm ثلاثة أضعاف الـ 10nm ، إن حجم بيع الوحدات التجريبية فقط ( 1000 s15s ) بخسارة 30 ٪ على كل وحدة و بكفاءة مماثلة لرقائق الجيل الجديد لـ 10nm الصادرة عن عدة منافسين ولا توجد fab capacity للـ 7nm متاحة على أي حال . “