سوق العملات المشفرة قريب من الدعم الحاسم

إجمالي سقف سوق العملات المشفرة حاليًا هو أعلى من منطقة الدعم الرئيسية البالغة 160 مليار دولار. بحيث انخفض سعر لايتكوين LTC بأكثر من 5٪ واخترق مؤخرًا نطاق الدعم 80 دولارًا. لقد كان أداء البيتكوين كاش جيدًا بعد قرار حذف BSV من منصة Binance. سعر عملة ستيلر XLM في تصحيح هبوطي ومن المحتمل أن يختبر منطقة الدعم ل 0.1100 دولار.

تقترب القيمة السوقية للعملات المشفرة من منطقة الدعم حاسم بالقرب من 160 مليار دولار ، إذا تم تحملها السوق اي بمعنا ان كان HOLD قوي ، فقد يكون هناك ارتداد سعري لعملة البيتكوين BTC ، والإيثيروم ETH ، لايتكوين LTC ، ريبل ، بيتكوي كاش ، عملة EOS ، و TRX ، ستيلر XLM ، وغيرها من العملات البديلة.

تحليل سعر البيتكوين كاش :

ارتفع سعر البيتكوين كاش مؤخرًا واستقر فوق منطقة الدعم 300 دولار مقابل الدولار الأمريكي. بحيث اكتسب زوج BCH / USD قوة تصاعدية في السعر بعد قرار منصة تبادل العملات المشفرة Binance حذف عملة Bitcoin SV. كان هناك تحرك صعودي حاد في زوج BCH / USD وارتفع السعر فوق مستوى 310 دولار.

توجد إشارات إيجابية كثيرة على الرسوم البيانية ويبدو أن السعر قد يستمر في الارتفاع نحو مستويات 320 دولارًا و 325 دولارًا على المدى القريب. اما عن الجانب التحليلي السلبي للبيتكوين كاش ، فالدعم الرئيسي يمكن ان يكون هو 300 دولار و 295 دولار.

تحليل سعر لايتكوين LTC و EOS و ستيلر XLM :

كافح سعر Litecoin لكسب سعر أعلى من 82 دولار و 84 دولار من بداية اليوم. بدأت LTC في اتجاه هبوطي جديد واخترقت مستوى دعم 80 دولار. انخفض السعر بأكثر من 5٪ ويتداول حاليًا بالقرب من 78 دولار. إذا كانت هناك المزيد من الخسائر ، فقد يعود السعر إلى منطقة الدعم البالغة 75 دولارًا.

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تم تداول سعر EOS فوق مستوى 5.40 دولار مؤخرًا ، لكنه فشل في الحفاظ على منطقة المقاومة 5.55 دولار. نتيجة لذلك ، كان هناك انخفاض جديد وكسر السعر منطقة الدعم 5.40 درلارا. يقع الدعم الرئيسي التالي عند 5.35 دولار ، وأدناه يوجد خطر الدفع باتجاه منطقة الدعم 5.30 دولار.

سعر ستيلر XLM بقي في منطقة هبوطية وتم تداوله مؤخرًا تحت مستوى الدعم 0.1150 دولار. من المحتمل أن يمتد سعر XLM إلى الانخفاض الحالي باتجاه منطقة الدعم 0.1100 دولار ، حيث من المحتمل أن يظهر المشترون في تلك المنطقة.

تحليل سوق العملات المشفرة

بالنظر إلى إجمالي رسملة سوق العملة المشفرة بالساعة ، فقد كان هناك انتعاش جيد من مستويات الدعم عند 158.0 مليار دولار و 160.0 مليار دولار. ارتفع سقف السوق فوق مستوى 165.0 مليار دولار ، لكنه فشل في التغلب على المقاومة البالغة 170.0 مليار دولار.

كان هناك رد فعل هبوطي وانخفضت القيمة السوقية نحو مستوى الدعم 160.0 مليار دولار وخط الاتجاه الصعودي المتصل. طالما أن سقف السوق أعلى من خط الاتجاه ل 158 مليار دولار ، فالسوق قد يرتفع.

بالمقابل ، قد يؤدي الاختراق الهبوطي إلى ما دون 158 مليار دولار إلى زيادة ضغط البيع على عملة البيتكوين ، Ethereum ، EOS ، لايتكوين ، ربيل، XLM ، BCH ، ADA ، BNB ، TRX و العملات المشفرة الأخرى في التداولات القادمة.