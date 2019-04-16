عملاقة تكنولوجيا المعلومات الهندية "تك ماهيندرا" تعتزم استخدام بلوكتشين نيكس ليدجر من سامسونغ

تام شمس - الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:52 صباحاً -

ذكرت صحيفة كوريا تايمز يوم الأحد، ١٤ أبريل، أن شركة سامسونغ إس دي إس قد وافقت على التعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة "تك ماهيندرا" في محاولة لدخول سوق بلوكتشين في الخارج.

ويُزعم أن إس دي إس، وهي ذراع تكامل الأنظمة لشركة سامسونغ للتكنولوجيا العملاقة، تخطط لتوسيع استخدام منصة نيكس ليدجر بلوكتشين الخاصة بها في الهند والولايات المتحدة وأوروبا.

ووفقًا للاتفاقية، ستسعى الشركتان إلى الحصول على المزيد من فرص العمل في المنطقة. علاوة على ذلك، ستتعاون سامسونغ إس دي إس مع تك ماهيندرا للحصول على المزيد من تحديثات نيكس ليدجر.

Advertisements

وقد تم استخدام نيكس ليدجر، وهي منصة أمان بلوكتشين التي تم إطلاقها في عام ٢٠١٧، في مجالات التمويل والتصنيع واللوجستيات ومجالات أخرى. فعلى سبيل المثال، جربت دائرة الجمارك الكورية هذا الحل في خدمات لوجستيات جمارك التصدير. وانضمت إلى هذا الاختبار أيضًا ٤٨ مؤسسة مختلفة، بما في ذلك الهيئات العامة وشركات الشحن والتأمين.

وفي شهر مارس، قامت الشركة الأم ماهيندرا بتدريب ٧٠٪ من موظفيها على التعامل مع التقنيات الجديدة، بما في ذلك بلوكتشين والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

علاوة على ذلك، استخدمت ماهيندرا تقنية بلوكتشين من آي بي إم مسبقًا من أجل إنشاء حل لخصم الفواتير بين قسم السيارات والموردين. ووفقًا لشركة آي بي إم، تدرس الشركة أيضًا استخدام بلوكتشين لتتبع قطع الغيار وتحسين عمليات الاسترجاع التلقائي.