الأداء السعري للبيتكوين يتفوق على أداء مؤشرات Nasdaq 100 و S&P 500 بزيادة قدرها 37 % في 2019

في موضوع يهم متابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية نشر تقرير يوضح تفوق أداء حركة سعر عملة البيتكوين على أداء عدة أصول أخرى مشهورة مثل مؤشرات أسهم Nasdaq 100 و S&P 500 .

وفي هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

منذ تاريخ الأول من شهر كانون الثاني (يناير) ، وفقًا للإحصاءات المقدمة من OnChainFX ، ارتفع سعر عملة البيتكوين بنسبة 37 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ، متفوقًا بذلك على معظم المؤشرات الأخرى بما في ذلك S&P 500 و Nasdaq 100.

وفي هذا الإطار نشر Charlie Bilello على حسابه في موقع تويتر تغريدة أوضح فيها نسب صعود سعر بعض الأصول بما في ذلك سعر البيتكوين ..نستعرضها معكم فيما يلي .

وعلى الرغم من انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 80 في المائة عن أعلى مستوى وصلت له العملة على الإطلاق في عام 2018 ، كان الأداء السعري للبيتكوين قويًا في الأشهر الأخيرة ، مما يدل على مقدار الزخم المكتسب حديثًا.

ففي أوائل عام 2017 ، كانت قيمة عملة البيتكوين أقل من 1000 دولار ، ولكن منذ عام 2017 ، ارتفع سعر البيتكوين بمقدار حوالي 400 في المائة وذلك خلال عامين ونصف تقريبًا.

في الشهر الماضي ، وفي عمود مقالي نشر بعنوان “حالة تخصيص جزء بسيط من رأس المال لعملة البيتكوين” حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة Xapo السيد Wences Casares إنه يجب على المرء أن يستثمر جزء من محفظة الإستثمارية في البيتكوين ولكن جزء بسيط على سبيل المثال من يمتلك 10 مليون دولار في محفظته الإستثمارية يمكن أن يستثمر في البيتكوين بقيمة 100 ألف دولار أي ما يصل إلى نسبة 1 في المائة من قيمة محفظته فقط ، وذلك لأن عملة البيتكوين لديها فرصة لتحقيق عائد كبير على المدى الطويل.

و في هذا الحديث قال السيد Casares :

أقترح أن تقوم باستثمار نسبة 1 في المائة من حافظتك الإستثمارية في البيتكوين أي أن لو لديك محفظة بقيمة 10 مليون دولار فسوف تستثمر في البيتكوين بحد أقصى 100 ألف دولار كحد أقصى ، ولكن ليس أكثر من ذلك لأن مخاطر فقدان هذا الإستثمار تبدو مرتفعة .

و في هذه الحالة إذا فشلت عملة البيتكوين ، فسوف تخسر هذه المحفظة الإستثمارية قيمة 100 ألف دولار فقط أو ما يعادل نسبة 1 في المائة من قيمتها على مدى 3 إلى 5 سنوات ، وهي نسبة الخسارة التي يمكن أن تتحملها معظم المحافظ الإستثمارية .

لكن إذا نجحت عملة البيتكوين ، في غضون 7 إلى 10 سنوات ، فقد تصل قيمة هذا الإستثمار بالـ 100،000 دولار إلى أكثر من 25 مليون دولار ، أي ما يعني أكثر من ضعف قيمة الحافظة الإستثمارية الأولية بالكامل .

وعلى الرغم من أن أداء سعر عملة البيتكوين على مدار السنوات القليلة الماضية قد طغت عليه حركة الصعود Bull Run الغير متوقعة في عام 2017 ، وهي التي قادت العملة المهيمنة على سوق العملات الرقمية إلى الوصول إلى مستوى سعر 20،000 دولار في غضون فترة صغيرة قبل الهبوط .

ولكن في إطار زمني أكبر ، كان أداء البيتكوين جيد نسبيًا مقارنة بأداء العديد من فئات الأصول الأخرى وذلك مع الوضع في الإعتبار أن البيتكوين برفقة بقية سوق العملات الرقمية حاليا يبدو في مرحلة مبكرة من حيث التبني على مستوى العالم .

فقد بدأت علامات تدفق رأس المال من المؤسسات الإستثمارية في الظهور فقط في عام 2018 من خلال شركات رأس المال الإستثماري مثل Grayscale ، وبدأت المؤسسات المالية الكبرى مثل شركات Fidelity و ICE في الإلتزام بسوق العملات الرقمية في أوائل عام 2019 ، وذلك مع الأخذ في الإعتبار خطواتهم لإطلاق حلول إستثمارية متنوعة للمؤسسات .

صورة جدول توضيحي للقيمة السوقية التقديرية للعملات الرقمية الأكبر أصحاب المراكز العشرة الأولى من ناحية تصنيف القيمة السوقية الإجمالية التقديرية Market Cap و سعرها – المصدر OnChainFX

هذا ويلاحظ المستثمرون ورجال الأعمال مثل السيد Casares أنه لا تزال هناك فرصة صغيرة لإحتمالية فشل عملة البيتكوين والعملات الرقمية بشكل عام ، ولكن إذا رأى المستثمرون فرصة ضئيلة لبقاء البيتكوين واستمراره على السطح كما فعل في السنوات العشر الماضية ، فإن ذلك يمكن أن يمثل فرصة استثمارية طويلة الأجل .

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كما قال رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك للأسهم NYSE السيد جيف سبريشر:

إستطاعت عملة البيتكوين بطريقة أو بأخرى أن تغرق في المستنقع و تنجو منه ، هناك الآلاف من العملات الرقمية الأخرى التي يمكنك أن تقول إنها أفضل من البيتكوين ، ولكن مع ذلك تستمر عملة البيتكوين في البقاء والنمو وجذب الإنتباه .

صناعة البيتكوين و العملات الرقمية تسير نحو الاتجاه الصحيح

مما يمكن إعتباره مؤشر إيجابي على البقاء لمدة طويلة الأجل للبيتكوين وصناعة العملات الرقمية هو الإتجاه الذي بدأت الشركات الرائدة في اتخاذه ، فمع قيادة شركات مثل Bitwise و منصة Gemini و منصة Coinbase وغيرها من الشركات التي تركز على الامتثال للتنظيمات القانونية ، فلقد تعاملت صناعة العملة الرقمية مع قضايا رئيسية مثل حجم سيولة التداول الزائف ، والشكوك حول التنظيميات القانونية ، وحماية المستثمرين.

على سبيل المثال ، فقد حصلت منصة تداول العملات الرقمية Gemini على خدمات التأمين من مؤسسة Aon في شهر أكتوبر من عام 2018 لحماية أموال المستخدمين بشكل أفضل في حالة حدوث أي خرق أمني غير مرجح للغاية.

و في هذا الخصوص قال السيد يوسف حسين ، رئيس إدارة مخاطر في منصة Gemini في ذلك الوقت أن هذا الأمر من شأن أن يوفر حماية للمستخدم موضحا :

” لا يتيح لنا إكتساب خدمات شركات التأمين الخاصة بنا إمكانية توفير مثل هذه الحماية لعملائنا فحسب ، بل إنه يحدد أيضًا توقعات حماية المستهلك عبر صناعة العملات الرقمية ككل ”

على المدى القصير ، يميل بعض المتداولين نحو توقع اتجاه تحرك إيجابي لسعر عملة البيتكوين وذلك بسبب الاختراق النظيف لمستويات المقاومة المهمة والتي كانت عند سعر 4200 دولار وما فوقها .

ولكن الانخفاض غير المتوقع بنسبة 8 في المائة لسعر البيتكوين أدى إلى انخفاض السعر من مستوى 5400 دولار إلى 5000 دولار و هذا إدى إلى قيام المحللين الفنيين في السوق بإعادة النظر في مستقبل حركة سعر هذا الأصل.

و الآن عزيزي القاري ، ماذا تتوقع أن تكون الحركة القادمة لسعر البيتكوين و سوق العملات الرقمية ، وهل يستكمل السوق ويعود بحركة صعودية أم يحدث إرتداد لمناطق الدعم مرة أخرى ؟ دعنا نسمتع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر : ccn.com

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