تقرير منصة بينانس: سوق العملات الرقمية المشفرة وصل القاع!

أصدرت منصة “بينانس” تقريرًا يوضح أن هناك أدلة جديدة حول سوق الكريبتو والعملات الرقمية. وأبرز التقرير أيضًا الطبيعة المترابطة للغاية لسوق العملات المشفرة بسبب “عقلية القطيع” التي تظهر خلال المراحل الأخيرة من الترند الهابط / والترند الصاعد بشكل مبكر.

وفقًا لتفاصيل التقرير الصادر من قبل منصة بينانس، فإن الانتعاش الأخير لأسعار العملات الرقمية المشفرة من أدنى مستوياتها في 2018 يشير إلى الاعتقاد بأن السوق قد وصل إلى القاع.

منذ بداية العام، ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 40 بالمائة مع حدوث ثلاثة أرباع هذا النمو في أبريل 2019. قبل ارتفاع سعر البيتكوين الذي حدث في أوائل أبريل، كانت “العملات البديلة” تشهد مكاسب هائلة كما أدت إلى مصطلح “انفصال أسعار العملات البديلة عن سعر البيتكوين”.

وفيما يلي مقتطفات من التقرير:

بعد الخروج من فترة من الارتباطات السعرية في سوق العملات الرقمية، قد تدعم البيانات فكرة أن سوق الكريبتو والعملات الرقمية قد انتهى من مرحلة الهبوط بالفعل.

منذ أن سقطت عملة البيتكوين في أوائل عام 2018 من مستويات 17,000 دولار وصولاً إلى 6000 دولار، كان المحللون يسعون إلى انخفاض الأسعار. طوال عام 2018، تبين أن هذه التوقعات كانت غير دقيقة مع انخفاض الأسعار في منتصف شهر نوفمبر ليصل إلى 3,200 دولار.

ومع ذلك، منذ اندلاع الصعود الأخير، أصبح الحديث عن قاع البيتكوين من جديد. عبر محللون مثل “برايان كيلي” من BKCM LLC عن ثقتهم في المدى الطويل للبيتكوين وأنه سيتحول إلى مرحلة صعودية أخرى.

كانت إحدى نقاط الحديث الرئيسية في بحث “بينانس” هي الدرجة التي ترتبط بها العملات المشفرة مع بعضها البعض. أعلن التقرير أن الارتباط لأسعار العملة المشفرة زاد خلال السوق الهابط لعام 2018.

نقلا عن ظاهرة الحركة المشتركة (وتسمى أيضا “تأثير الرعي”) ، أشار التقرير إلى أن السلوك الغير عقلاني لمستثمري الكريبتو والطبيعة الناشئة للسوق بشكل عام، ساهم بشكل كبير في الارتباط الداخلي المرتفع للعملات المشفرة.

كانت الملاحظة العميقة الأخرى التي أبرزها التقرير هي العلاقة بين ارتباط العملات الرقمية البديلة بالدولار الأمريكي وحركة سعر البيتكوين. باستخدام البيانات من فبراير 2014 إلى مارس 2019 ، اكتشف فريق البحث أن الفترات المرتفعة من الارتباط العالي بالعملات البديلة [بين 0.8 و 1] تتوافق مع انعكاس الاتجاه لبيتكوين.

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ومع ذلك، فقد تضمن التقرير تحذيرًا ينص على:

بالنظر إلى التاريخ القصير لسوق الكريبتو، قد يكون من السابق لأوانه القول أن هناك علاقة سببية بين الذروة في الارتباط وانعكاسات السوق أو إذا كان بالفعل “تأثير الرعي” أثناء انعكاسات السوق نفسها.

في محاولة لشرح ظاهرة الحركة المشتركة، قارن بحث بينانس مصفوفة المستثمر في سوق الكريبتو مع الأسواق المالية السائدة في مختلف البلدان.

اكتشف فريق البحث أن كل من سوق الكريبتو وبورصة الصين كان لهما عائدات أعلى بكثير – وهي ظاهرة ربطها الباحثون بالمستثمرين الأفراد في كلا السوقين.

مثل سوق العملات المشفرة، يسيطر الأفراد على سوق الأوراق المالية الصيني حيث بلغت أعدادهم 99.8 بالمائة في عام 2018. طبقًا للتقرير، فإن الأفراد يمثلون أيضًا 80 بالمائة من حجم التداول في سوق الأسهم الصيني لعام 2018.

يوضح التقرير العلاقة بين نسبة أعلى من الأفراد والميل نحو تحقيق أعلى معدلات دوران بسبب عقلية القطيع، يقول التقرير:

بشكل عام، يميل المستثمرون غير المحترفين إلى الشعور بالثقة المفرطة أو التشاؤم المفرط في الرد على اتجاهات السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع حجم المعاملات المحتملة، وأسعار أكثر تقلبًا، كما ورد في العديد من الدراسات.

كما خلص بحث “بينانس” إلى أن حاملي البيتكوين كانوا يميلون إلى “الإحتفاظ بالعملات الرقمية” خلال الأسواق الهابطة حتى يصبحوا نشطين خلال الاختراقات الصعودية المهمة.

باستخدام مقياس “الحد الأقصى المحقق”، اكتشف الباحثون تغييرات قليلة فقط في القيمة السوقية UTXO خلال فترات طويلة من حركة السعر الهابط.

كما ذكر سابقًا من قبل موقع “Bitcoinist” يقول “توم لي” من Fundstrat أن ذروة (تصاعد) البيتكوين الذين أبقوا عملاتهم الرقمية بلا اي معاملات منذ أواخر عام 2017 ، يقومون بالعودة إلى السوق، وشراء المزيد من عملة البيتكوين.