ديجيتال أسيت تعقد شراكةً مع عملاقة البرمجيات السحابية "في إم وير"

تام شمس - الأحد 14 أبريل 2019 09:05 مساءً - دخلت ديجيتال أسيت، الشركة التي أنشأت لغة برمجة العقود الذكية DAML، في شراكة مع شركة في إم وير VMware للحوسبة السحابية الرئيسية، وذلك وفقًا لإعلان صدر يوم ١١ أبريل.

ووفقًا للبيان الصحفي، ستقوم ديجيتال أسيت بدمج لغة نمذجة الأصول الرقمية (DAML) في نظام فيتشين الخاص ببرنامج VMware. ويُزعم أن التطوير "يسمح بالوصول والدعم على نطاق أوسع كعرض مشترك". حيث قال كبير مديري بلوكتشين في VMware "مايكل ديبتريلو":

"لقد ثبت أن DAML هي واحدة من لغات التعاقد الذكية القليلة القادرة على تصميم نماذج سير العمل المعقدة حقًا على نطاق واسع."

تأسست VMware لأول مرة في عام ١٩٩٨، وقد سجلت العام الماضي إيرادات بلغت حوالي ٩ مليارات دولار. وتشتهر الشركة في الغالب بأجهزة Hypervisor الخاصة بها، وهي الأجهزة أو البرمجيات أو البرامج الثابتة التي تشغّل الأجهزة الافتراضية. كما تقدم VMware أيضًا برامج سطح المكتب وبرامج إدارة الحلول السحابية وبرمجيات الخادم، بالإضافة إلى منتجات أخرى.