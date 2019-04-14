منصة سوق الوظائف التي تدعمها بلوكتشين تخطط لترحيل ٧٠٠ ألف من ملفات تعريف المستخدمين إلى إيوس

تام شمس - الأحد 14 أبريل 2019 09:05 مساءً - من المقرر أن يقوم موقع مونلايتينغ بنقل ٧٠٠٠٠٠ حساب مستخدم إلى بروتوكول إيوس.يو التابع لمطور إيوس "بلوك.ون". وقد تم الإعلان عن التطوير في بيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ١١ أبريل.

وتأتي خطوة مونلايتينغ كجزء من شراكة استراتيجية جديدة مع صندوق رأس المال الاستثماري "إيوس في سي فند" التابع لشركة بلوك.ون وحاضنة التكنولوجيا المالية وصندوق رأس المال الاستثماري "فاينلاب". حيث قاد مشروع مشترك بين الصندوقين، وهو صندوق رأس المال الاستثماري فاينلاب إيوس، جولة استثمار بقيمة ٥ ملايين دولار لدعم انتقال مونلايتينغ إلى بلوكتشين وتنمية قاعدة المستخدمين الخاصة به، حسبما أفاد كوين ديسك.

ويحدد البيان الصحفي أن الشراكة الجديدة ستشهد قيام مونلايتينغ بتضمين إيوس.يو - بروتوكول بلوكتشين المصمم لدعم التطبيقات اللامركزية على نطاق واسع - في نظامها الحالي لإدارة الملفات الشخصية القائم على بلوكتشين.

وعند استخدام بروتوكول إيوس.يو، سوف تحتفظ ملفات تعريف المستخدم في مونلايتينغ ببيانات التوظيف الرئيسية مثل المراجعات والإحالات والتوافقات، بالإضافة إلى التحقق من مؤهلات المستخدمين.

كما ستدعم ملفات التعريف القائمة على بلوكتشين لإيوس أيضًا مجموعة أدوات إدارة الهواتف المحمولة في مونلايتينغ، والتي تمكن العاملين المستقلين من توليد المقترحات والفواتير ومدفوعات الجوال.