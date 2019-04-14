مشروع توكن ثور بسان فرانسيسكو يغلق أبوابه

تام شمس - الأحد 14 أبريل 2019 09:05 مساءً - تم إيقاف مشروع ثور توكن الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا له، حيث إن المشروع "لم يكن قادرًا على اكتساب القوة أو تحقيق النجاح التجاري". وقد أعلن عن ذلك المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ثور "ديفيد تشين" يوم ٩ أبريل.

حيث أعلنت ثور - التي بنيت على نيو (NEO) - أنها تغلق أبوابها لأنها لم تتمكن من جمع ما يكفي من رأس المال لمواجهة نقص المبيعات، وكذلك إيجاد مكان جديد يمكن أن تستفيد فيه من المزيد مصادر.

وقد كشف تشين في المنشور أن الشركة تحاول العثور على الشخص أو الكيان المناسب لتسليم مشروع ثور من أجل السماح له بالاستمرار، ومع ذلك لم تتمكن من العثور على واحدة للاستحواذ في هذا الوقت. حيث أضاف تشين قائلًا:

"ستوقف ثور عملياتها في المستقبل القريب نظرًا لعدم العثور على عروض تمويل أو عمليات استحواذ أخرى. [...] وستظل جميع كودات ومنتجات ثور مفتوحة المصدر للمجتمع لاستخدامها، أو تعديلها، أو إجراء انقسام كلي لها، لصالحها".

كذلك شهدت الأشهر الأخيرة إغلاق العديد من مشاريع العملات الرقمية. ففي ديسمبر الماضي، كشفت الأنباء عن أن مشروع "بيزيس" الأمريكي الرائد سيُغلق عملياته ويعيد غالبية مبلغ ١٣٣ مليون دولار من التمويل الذي جمعه في اكتتاب خاص في أبريل الماضي لمستثمريه. وجاء هذا التحرك بسبب المخاوف التنظيمية حول أحد أنواع توكن بيزيس.