آرثر هايس يعتقد بأنّ البيتكوين في طريقه نحو تحقيق سعر 50 ألف دولار

ظل سعر البيتكوين ثابتًا عند مستوى 5100 دولار و هو الأمر الذي أسكت الأصوات التي كانت تتنبّأ بانخفاضه.

لم يكن آرثر هايس و هو الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX دائمًا أكبر المتفائلين بارتفاع سعر البيتكوين لكنه حافظ على توقّعاته الإيجابيّة في جميع الحالات إذ يتوقع هايس أن يصل إلى 50 ألف دولار على الأقل في العامين إلى الخمس سنوات القادمة و من الواضح أن الرياح هبّت كما تشتهي عملة البيتكوين خلال سنة 2019 مما جعل المجتمع الرّقمي يسرع في نسيان التوقّعات السّلبيّة التي انتشرت خلال فصل الشتاء الرّقمي.

إذا كان هذا السعر يبدو مألوفًا لك عزيزي القارئ فيرجع ذلك إلى توقع هايس في السّنة الفارطة أن BTC متّجه نحوه بخطى ثابتة و هو التوقّع الذي من المحتمل أن يكون قد ندم عليه بعض الشّيء منذ ذلك الحين حيث قرّر تعديل تصريحاته في خصوص العملة المهيمنة و هو ما يتضح من توقعاته لسعر عملة البيتكوين على المدى القصير و التي تبلغ 10،000 دولار بحلول نهاية عام 2019 و من المريح أن نسمع أنه لم يتخلى عن هدف سعره البالغ 50 ألف دولار بل هو فقط أخّره لسنوات قليلة.

ظهر هايس في البرنامج الإذاعي Venture Coinist مع لوك مارتن حيث أضاف:

“يمكن أن يرتفع السّعر عاليا إذا لعب العالم بالطريقة التي أعتقد أنه سيعمل بها”.

لمعرفة كيف حصل هايس على تنبؤه الصاعد لسعر BTC بـ 50،000 دولار فإن ذلك سيساعدنا على النظر إلى الصورة الأكبر و التي يصف فيها نظامًا ماليًا يقوم فيه الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بطباعة النقود مرة أخرى و هو الأمر الذي أوجد “سخافة” في الأسواق المالية و في المقابل امتد هذا “العبث” إلى سوق الرّقميّة مع زيادة الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين.

لإثبات وجهة نظره يرى هايس أن سعر البيتكوين يعيد اختبار ما بين 2000 إلى 3000 دولار من المستوى الحالي قبل أن يستهدف “بسهولة” مستوى 10،000 دولار بحلول نهاية عام 2019 لينطلق بعدها نحو مستوى السعر البالغ 20.000 دولار.

ومع ذلك فإنّ البيتكوين يتنافس مع مشاريع قويّة من الاكتتابات العامة الأولية التكنولوجية بدءًا من Lyft و التي سقطت بالمناسبة و تمتد إلى أمثال Uber و Pinterest و هو ما قد يضع الإستثمار في العملات الرّقميّة في أسفل أولويّات المستثمرين حتى وقت لاحق من العام عندما يصبح البيتكوين مغريا مرة أخرى.

وقال هايس :

“عندها فقط أظن أنه يمكننا حقًا رؤية بعض المكاسب تتراكم في هذا السوق”. Advertisements

فلماذا الأفق الزمني سنتين إلى خمس سنوات للتنبؤ بسعر البيتكوين؟

يشير هايس إلى مستقبل تختفي فيه الخصوصية المالية في نصف العقد المقبل حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بحظر النقد الورقي و سيؤدّي إرتفاع مدفوعات الهاتف المحمول إلى انخفاض النقد الورقي و استعمالاته و هو الأمر الذي سيعطي الأطراف المركزية نافذة على عادات الإنفاق للعملاء و ستكون الحكومات أكثر سيطرة و عندها سوف نشهد ثورة البيتكوين.

“في تلك المرحلة فقط سوف نرى القيمة الحقيقيّة للبيتكوين والذي سيفرض نفسه على الجميع “.

سواء أكان تنبؤه بسعر البيتكوين يعكس ذلك أم لا فإن هايس يضع الأسس لمستقبل تهيمن فيه العملات الرّقميّة إذ تدعم شركته BitMEX شركة ناشئة غامضة تقوم ببناء منتج لمنح المستثمرين الفرصة للإستثمار في مؤشر S&P 500 بإستخدام عملة البيتكوين و هو يستكشف أيضًا دمج المعاملات الرّقميّة في أسواق الدخل الثابت.

بالنسبة إلى سعر البيتكوين لا تدع وجه لاعب البوكر الذي يبديه هايس يخدعك فشركة BitMEX خاصّته تولّد أرباحا على حجم التداول سواء كان السعر يتحرك صعوديًا أو إلى الأسفل.

ترجمة التغريدة :

” يمكنك قياس الشّعور العامّ حول البيتكوين بقياس اتّساع ابتسامة هايس “

ترجمة التغريدة :

” أتعلمون ما هو أفضل شيء في الأمر ؟ هو أنّي دائما أحافظ على ابتسامتي”

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المصدر : www.ccn.com

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